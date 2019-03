Aguirre: "España debe hacer un plan de austeridad real"

"Nosotros, modestísimamente en Madrid hemos suprimido cinco Consejerías", ha ejemplificado Aguirre.

Patrimonio de Bono

La presidenta, entrevistada en Herrera en la Onda, ha dicho que "los políticos, a diferencia del resto de los ciudadanos, tenemos más obligación de justificar a la nuestros incrementos patrimonales. Y he dicho que cuando el mío se puso en duda al llegar a la Comunidad de Madrid, Javier Arenas me dio un consejo que nunca le agradeceré bastante: vete al notario, con tu declaración de bienes de cuando empezaste en política y la de ahora. Y el notario dijo que mis bienes no habían aumentado, sino que habían disminuido ligeramente, excepto por la herencia de mi padre".

"Yo aconsejo a Bono que vaya al notario, porque el patrimonio puede incrementarse justificadamente y es lo único que hay que decir: '¿De dónde ha salido?'", ha explicado Aguirre en referencia al patrimonio del presidente del Congreso.