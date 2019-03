Agreden a un cámara de Antena 3 frente a los juzgados de Plaza de Castilla

Pasadas las tres de la tarde varios de los detenidos comenzaron a salir por una de las puertas laterales de los Juzgados, por lo que los redactores, fotógrafos y cámaras de televisión que llevaban desde el mediodía cubriendo esa información se han acercado y han tratado de obtener imágenes y grabar sonido.

En ese momento, varios de los congregados les han increpado, diciendo que no se podían tomar imágenes y, al ser inicialmente ignorados por los fotógrafos y cámaras, se han dirigido a ellos dándoles empujones y puntapiés.

También les han escupido y han manchado con vaselina algunas cámaras de fotos y de televisión, una situación que se ha mantenido hasta que han hecho presencia varios de los policías municipales que custodiaban la puerta de los juzgados.

Los periodistas han pedido explicaciones a los jóvenes que no han permitido la toma de imágenes, que coreaban "televisión manipulación", los cuales les han respondido: "Si te decimos que no grabes, pues no grabas y ya está", argumentado que los rostros de los recién puestos en libertad no tenían por qué ser hechos públicos.

Ante esta actitud los periodistas se han separado unos metros de la protesta y no han tomado más imágenes. Algunos de los concentrados han expresado luego a los periodistas su rechazo a esa actitud "exaltada" y han asegurado que ese grupo "no representa a la mayoría".

Antes de este percance, varios de los congregados ya habían increpado a la prensa gritando "televisión manipulación" entre consignas contra la Policía tales como "Policía asesina", aunque los periodistas han podido grabar a diferentes asistentes y portavoces y han permanecido toda la mañana entre los mismos sin problemas.

Los portavoces de los reunidos han hecho un llamamiento "a toda la sociedad" para que se acuda esta tarde a las 20:00 horas a la Puerta del Sol a congregarse, con la intención de volver a acampar, como hicieron el domingo pasado tras la manifestación convocada por "Democracia real ya". Han incidido en que es necesario "un gran cambio en la sociedad" en el que han animado a participar a ciudadanos "de cualquier partido, sindicato, ideología o colectivo".