La agenda de una ley de amnistía copa toda la actualidad política: estas son las claves

Primero cerraron su acuerdo PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Unos días más tardes los socialistas lo hicieron con Junts per Cat. En su acuerdo con los independentistas se encuentra una ley de amnistía. No se habla de otra cosa. Copa toda la actualidad política. Este domingo miles de manifestantes han saltado a las calles en concentraciones convocadas por el Partido Popular. Pero las protestas de estos días no frenan los planes de la coalición progresista. Esta misma semana la ley de amnistía llegará al Congreso de los Diputados salvo sorpresa de última hora.

La amnistía se registrará previsiblemente este lunes en la Cámara Baja. Y en solo un día se podría empezar a tramitar, porque el martes toca reunión de la Mesa del Congreso. Sin embargo esto está por ver porque el PP está pidiendo que les den al menos 48 horas para revisar la ley. El PSOE se comprometió a "conceder a la sociedad catalana un nuevo horizonte".

En cualquier caso, si los planes del PSOE salen según lo previsto, el miércoles arrancaría la sesión de investidura de Pedro Sánchez y el jueves conseguirá ser investido presidente con 179 votos a favor tras culminar todos los acuerdos con los partidos con representación parlamentaria, incluso con Coalición Canaria (CC).

Claves de la futura ley amnistía

Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ya avanzó que explicarán todos los detalles de la ley de amnistía cuando se registre en el Congreso. No obstante, en el acuerdo con Junts explican que ambos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Es decir, los implicados en el 'procés' desde 2012 hasta la actualidad.

Asimismo, el pacto PSOE-Junts señala que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Miles de manifestantes protestan contra la amnistía

El PP ha cifrado en cerca de dos millones de personas los asistentes a sus protestas en toda España este domingo contra la amnistía y los pactos con las formaciones independentistas para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Solo en Madrid, que ha sido la manifestación central de todas las convocadas en las 52 capitales de provincia de España, los populares han contabilizado cerca de un millón de personas en su manifestación convocada en la Puerta del Sol e inmediaciones, una cifra que se distancia de la ofrecida por la Delegación del Gobierno en Madrid, 80.000 participantes.