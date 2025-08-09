Sánchez traslada a Zelenski su "total apoyo" ante la próxima reunión entre Trump y Putin

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le ha expresado su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas.

Por otra parte, el presidente ucraniano ha instado a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Tanto Sánchez como Zelenski han revelado esta conversación a través de distintos mensajes en la red social X, en un momento en el que el presidente de Ucrania ha iniciado una ronda de contactos con el resto de aliados europeos. El diálogo entre el presidente español y el ucraniano ha tenido lugar justo después de que se anunciara una reunión para el próximo viernes entre Trump y Putin.

Tal y como ha detallado Sánchez, "debemos permanecer unidos" y ha aclarado que no se debe hablar sobre Ucrania "sin Ucrania", haciendo referencia a la próxima reunión entre el dirigente estadounidense y el ruso.

En otro mensaje, Zelenski ha agradecido el apoyo de España y ha sostenido que con Sánchez comparte la visión de que "la voz de Europa debe ser tenida en cuenta" en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington. Precisamente, Zelenski lanzó ese mensaje después de que quedara claro que no pretenden invitarle a la cumbre de líderes en Alaska.

De la misma manera, Zelenski ha trasladado a Sánchez su visión sobre la actual situación diplomática y recalca que "lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas". Asimismo, asegura que están "coordinando su postura común europea" y considera que están dispuestos a moverse "de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa".

Entre los mensajes del presidente ucraniano, también se ha abordado el camino de Kiev hacia la integración europea. Tal y como ha apuntado Zelenski, "Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones". Además, el presidente ucraniano ha asegurado que ya acordó permanecer en contacto con el jefe del Gobierno español.

Precisamente, la comunicación es parte de la ronda de llamadas que ha llevado a Zelenski a hablar con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Tras estas conversaciones, Zelenski ha subrayado que hace falta un fin "real" de la guerra y con unas garantías de seguridad fiables para Ucrania. Además, ha recalcado que hasta ahora Moscú no ha cambiado de comportamiento, pese a que el ultimátum de Washington para dar pasos concretos hacia la paz ha finalizado este viernes.

Además, el presidente ucraniano ha reiterado que la Constitución de Ucrania le impide realizar cesiones territoriales, después de que Trump insinuase que un acuerdo negociado implicaría posiblemente la renuncia ucraniana a una parte de sus territorios a cambio de que Rusia entregase algunos de los que ocupa ahora mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com