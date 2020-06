Santiago Abascal, en la votación de la prórroga del estado de alarma: "Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad, y viva la muerte"

La manifestación del 8 de marzo, el cese de Pérez de los Cobos tras la filtración de un informe reservado de Interior en el que se explican las razones de dicha decisión y el encuentro de Delcy Rodríguez con José Luis Ábalos han centrado la intervención de Santiago Abascal en el pleno del Congreso que vota la sexta y última prórroga del estado de alarma.

El líder de VOX ha centrado especialmente sus críticas contra el vicepresidente Pablo Iglesias al que ha llamado entre otras cosas "fanfarrón". Abascal ha afirmado que Iglesias "desea una guerra civil" y ha advertido de que en "su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España".

Esta alusión a la intervención de los pasados días de Pablo Iglesias en las que acusaba a VOX de querer dar un "golpe de estado" pero no atreverse, unas acusaciones "gravísimas", que según Abascal se deben a la intención del líder de Podemos de desviar la atención de sus responsabilidades "criminales".

"Creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve, porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama", ha denunciado por eso ha pedido de "manera solemne" a los ciudadanos que no caigan en provocaciones "guerracivilistas" que elijan el camino de la concordia y se protejan del odio que en su opinión promueven Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Hasta en tres ocasiones Abascal se ha referido a la ausencia de Pablo Iglesias en la cámara me escuche desde donde me escuche".

Santiago Abascal ha advertido al Gobierno de que "todos ustedes tendrán que responder por ocultar información a los españoles. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad y viva la muerte. Todos ustedes tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos, revelación de secretos, obstrucción a la justicia y prevaricación. Y tendrán que responder por haber suspendido ilegalmente los derechos de los españoles y también por el viaje de Delcy Rodriguez" ha dicho Abascal.