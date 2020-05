Nuevo rifirrafe entre Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros: " Vox parece que quiere dar un golpe de Estado"

Tensión de nuevo entre Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox , en la Comisión de la Reconstrucción tras el COVID-19.

En un momento de su intervención Iglesias se ha referido a Espinosa de los Monteros y a su formación política de la que ha dicho: "aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger a la democracia española estoy dispuesto a dialogar con cualquiera" .

Tras oír esto Espinosa de los Monteros ha tachado esas declaraciones de "intolerables" y ha pedido al presidente de la Comisión, Patxi López, que exigiera una rectificación y tomara cartas en el asunto.

Patxi López: "Alguno tiene la piel muy fina"

El presidente de la comisión no sólo no le ha amparado sino que incluso López le ha contestado: "Ha dicho parece que. No que vayan a dar un golpe de Estado, por lo tanto, es que no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina" .

Patxi López, al lado de un sonriente Pablo Iglesias, ha continuado tras impedir tomar la palabra de nuevo a Espinosa de los Monteros: "Ya sé que a veces no nos gusta escuchar determinadas cosas, pero eso significa también libertad de expresión, decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que no quiere escuchar".

Iglesias precisa todavía más

López ha preguntado a Pablo Iglesias si quería retirar esas palabras pero el vicepresidente ha aprovechado el momento para ser más "preciso": "Yo creo, señor Espinosa de los Monteros que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado pero que no se atreven, porque además de desearlo y de pedirlo hay que atreverse."

"Cierre al salir, señoría"

Espinosa de los Monteros ha decidido recoger sus cosas, ponerse su mascarilla y marcharse de la Comisión de la Reconstrucción tras la pandemia del coronavirus.

Pablo Iglesias, mientras éste abandonaba la sala le ha dicho ironicamente " cierra al salir, señoría".

Dos broncas en dos días

Ayer la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, protagonizaron otro rifiirrafe durante la sesión de control al Gobierno.

Él le llamó a ella "marquesa" y ella a él "hijo de un terrorista". Hoy, el padre de Iglesias ha emprendido acciones legales contra la portavoz del PP .