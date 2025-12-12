Ábalos ofreció un puesto en su gabinete a la hija de Carmen Pano: "El chulo putas. Todo el día baboseándote"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos habría ofrecido un puesto en su gabinete de asesores a Leonor González Pano, hija de la empresaria Carmen Pano, en el contexto de las gestiones para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia como operadora mayorista de hidrocarburos. Así lo refleja un informe de la UCO remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA entre 2022 y 2024.

Según el documento, en una conversación del 27 de junio de 2020, la joven comentó a su pareja que Ábalos le había propuesto incorporarse a su equipo con un salario de unos 5.000 euros mensuales, una oferta que aseguró haber rechazado por miedo a verse implicada en posibles irregularidades.

"Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por supuesto que me he negado (....) Se lo he explicado a Víctor (de Aldama), que no porque al final tendríamos un problema y se vería él salpicado". "Me da igual el dinero, no puedo con él. Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces. Me dan igual los casi 5mil €. Que se los meta por donde le quepan", le comentó la hija de Carmen Pano a su novio a través de WhatsApp, quien apoyó su decisión con un contundente: "El chulo putas. Todo el día baboseándote".

La supuesta penetración de la trama en varios ministerios

El informe, de 182 páginas, describe cómo los implicados habrían intentado conseguir la autorización para Villafuel mediante contactos en los niveles directivos de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica. Según la UCO, esta vía se habría abierto gracias a la relación de Víctor de Aldama con Ábalos, circunstancia conocida por Carmen Pano y su hija, quienes habrían puesto en contacto al empresario Claudio Rivas con el comisionista del conocido como 'caso Koldo'.

En un primer momento, las gestiones se dirigieron al Ministerio de Industria, donde mantuvieron reuniones con el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, quien, según la UCO, podría haber sido designado por Ábalos "para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal". Sin embargo, en una primera reunión "ministerial" Bidart explicó que Industria no era el Ministerio competente para otorgar esa licencia, circunstancia que Víctor de Aldama comunicó después "en tono jocoso" a Leonor González Pano: "jajajajajaj. Mira que decirme que Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda que sino jajajajajaja".

La UCO considera que con el apelativo de "el padrino", Aldama se refiere a Ábalos. Al constatar que no era el departamento competente, la trama habría tratado de reconducir las gestiones hacia Transición Ecológica, con contactos con el entorno de la vicepresidenta Teresa Ribera.

El cese de Ábalos y la inquietud de la trama

Las comunicaciones recogidas por la Guardia Civil reflejan que el cese de Ábalos en julio de 2021 generó inquietud entre los implicados. En mensajes posteriores, Aldama habría tratado de tranquilizar a Carmen Pano y a su hija, asegurando que los planes seguían adelante a pesar de la salida del exministro del Gobierno.

Estas conversaciones fueron trasladadas por la hija de Carmen Pano a su novio a través de WhatsApp: "Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor. Se ha enfrentado el putero al guapo. Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo", relató Leonor González Pano a su pareja "Por lo visto -prosiguió-, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo -en lo que parece una referencia al presidente Pedro Sánchez-. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante" . "Desde luego el putero terminaría de hundir al PSOE", fue la respuesta del novio de la hija de Carmen Pano.

En esas conversaciones también se alude, de forma coloquial, a tensiones internas en el Ejecutivo y a la preocupación del propietario de Villafuel ante un posible bloqueo de las gestiones. La UCO interpreta algunas de estas expresiones como referencias a supuestas contraprestaciones económicas que habrían sido entregadas para facilitar los trámites administrativos, extremos que continúan bajo investigación judicial. "Se puede ir todo a la mierda. Lo sabes, no??", le replicó "No creo. Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar. Se les ha dado más de 1 kilo", añadió en alusión a la presunta contraprestación que se habría abonado a Ábalos.

