7 datos curiosos sobre el rey Felipe VI que no conocías

El actual jefe del Estado, Felipe VI, es muy conocido por haber estado ante las miradas de todos desde el mismo momento del nacimiento, el 30 de enero de 1968, hace 52 años. Al contrario que su padre, que al ser nombrado Príncipe de España era un gran desconocido por haber pasado su infancia fuera y después no haber tenido gran visibilidad. Pero quizá no se sabes o no recuerdas algunas de las cosas que caracterizan al rey de España. Estas son algunas curiosidades sobre Felipe VI.

¿Cuál es el nombre completo de Felipe VI?

El rey de España fue bautizado con varios nombres, para recoger una tradición y recordar a algunos antepasados, una costumbre habitual a la hora de poner nombre a un recién nacido y, particularmente, en una institución, la monarquía, basada en la herencia. Nombres añadidos a sus apellidos, de Borbón Grecia.

El primero es por el que se le conoce y titula, Felipe, para recordar al primer rey de la familia Borbón en España, que además es el anterior en la sucesión de reyes con ese nombre, Felipe V, que reinó en el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, durante 46 años. Juan, es en honor de su abuelo paterno Juan de Borbón, conde de Barcelona, que no llegó a reinar y vivió en el exilio durante la dictadura de Franco. Para recordar a su otro abuelo, el materno y rey de Grecia, se llama también Pablo. También se ha querido recordar a su bisabuelo, incluyendo Alfonso, por el rey Alfonso XIII, último antes de la vuelta de la monarquía con su padre, Juan Carlos I en 1975. Se añadió uno más, De Todos los Santos, una tradición de la familia.

Mucho más informal, sus compañeros de estudios en Canadá le llamaban simplemente "Flip".

¿Qué estudios tiene el rey?

Muchas veces se ha dicho que Felipe VI es una persona especialmente preparada para el cargo. Se basa en que es el primero que tiene estudios universitarios y, desde el inicio, se pensó un programa de estudios diseñado para un futuro rey.

Se decidió que no recibiría una educación particular, sino que iría a un colegio con otros alumnos. Hizo Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, como ahora lo hacen sus hijas. Además recibía un refuerzo en algunas materias especiales, particularmente en idiomas: inglés y francés. Después, en 1984, hizo el equivalente al COU (Curso de Orientación Universitaria) en Canadá, en el Lakefield College School de Selwyn, Ontario. A continuación inició la instrucción militar, pasando por las tres academias, Academia General Militar de Zaragoza, Escuela Naval Militar de Marín y Academia General del Aire de San Javier. También estuvo como guardiamarina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Su formación civil, además del apoyo recibido por tutores especializados en materias de relevancia para él, como historia, la recibió en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Después volvió al extranjero para hacer un máster de dos años en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreing Service de la Universidad de Georgetown, en Washington DC.

¿De qué equipo es el rey?

El rey tenía altura para dedicarse al baloncesto, pero ha practicado más el tenis, el esquí y la vela. Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo además el abanderado de la delegación española. Siempre ha querido mostrar un apoyo especial a los deportistas españoles y con algunos de ellos tiene una relación particular. Por lógica del cargo ese respaldo es general, pero desde pequeño se le ha asociado a un equipo de fútbol: es seguidor del Atlético de Madrid.

¿Ha participado en alguna manifestación Felipe VI?

El rey, como jefe del Estado, representa a todo el país y por eso no participa en los asuntos políticos. Dice la Constitución: "símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica". Por eso no se une a cualquier actividad que suponga una muestra de apoyo a unas ideas o proyectos sobre los que no haya un determinado consenso y el visto bueno del Gobierno. Solo hubo una excepción: los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El entonces Príncipe de Asturias y sus hermanas participaron en la manifestación multitudinaria de Madrid al día siguiente. Era la primera vez que representantes de la Familia Real participaban en una manifestación.

¿Dormilón?

Una de las curiosidades más comentadas hace tiempo del rey es que de pequeño le costaba levantarse y sus compañeros le gastaban bromas con ello. Necesitaba en aquellos años escolares hasta cuatro despertadores.

Aficiones particulares

Además del deporte, también desde muy pequeño es aficionado a la astronomía y en sus habitaciones siempre ha habido un telescopio. Le gustaba participar como actor en la escuela y participó en algunos programas de televisión dedicados a la naturaleza, 'La España salvaje'. Tras su boda con la reina Letizia suelen acudir a sesiones de cine en versión original en el centro de Madrid, completando la salida con cenas en algunos restaurantes de la zona de Malasaña.

Cicatrices

La actual barba de Felipe VI impide ver que tiene dos pequeñas cicatrices en la cara. Una, en la barbilla, se la hizo de pequeño jugando con un patín. Otra de sus aficiones deportivas, el esquí, le ocasionó otra en el labio superior.