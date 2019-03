Madrid recuerda a los fallecidos en los atentados del 11 de marzo

Ocho años después de los atentados del 11M, asociaciones de víctimas y agentes sociales recuerdan en la capital a los 191 muertos por la explosión de once bombas en cuatro trenes el 11 de marzo de 2004, una conmemoración que este año coincidirá con una manifestación contra la reforma laboral.

A pesar de la polémica suscitada por esa coincidencia, las principales asociaciones de víctimas del terrorismo mantendrán sus actos de homenaje, mientras que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional han trasladado la conmemoración institucional al lunes 12.

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, ha dicho que nadie va a utilizar a las víctimas "como ariete contra los sindicatos" y ha considerado compatible el homenaje a las víctimas de los atentados de hace 8 años con la manifestación contra la reforma laboral.

En la madrileña estación de Atocha se ha celebrado un homenaje de esta asociación a los 191 muertos por la explosión de once bombas en cuatro trenes el 11 de marzo de 2004 en un acto organizado por los sindicatos UGT y CCOO y la Unión de Actores.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del acto, al que ha asistido el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, la presidenta de la asociación de víctimas ha explicado que las víctimas "no han generado la polémica" sobre la coincidencia de la fecha con la manifestación de hoy contra la reforma laboral.

Pilar Manjón arremte contra el fiscal general del Estado

"Quien haya querido polemizar tendrá que dar las razones de por qué ha querido hacerlo", ha insistido Manjón, que ha asegurado que "todo cabe en un día". "No hay ningún antagonismo entre el homenaje a las víctimas del 11-M y la manifestación de los sindicatos" ha recalcado la presidenta, que ha señalado: "No es incompatible: dentro de las libertades de este país están la libertad de expresión, la de manifestación y la de recordar a las víctimas".

Sobre la decisión del fiscal general Estado, Eduardo Torres-Dulce, de investigar los restos de uno de los trenes que supuestamente estalló en los atentados y que se conserva en un almacén ferroviario, Pilar Majón ha recordado que "es un hecho juzgado 15 veces".

"No sé qué es lo que quieren buscar. Volveremos a sufrir como hemos estado sufriendo con el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid", que instruyó la una causa contra el ex jefe de los TEDAX en relación a la custodia de pruebas de los atentados y que ha sido archivada por la Audiencia Provincial. Tras recordar al fiscal general que el caso está juzgado y que hay tres sentencias que así lo confirman, ha sostenido que la decisión emana de "la conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas".

Actos en el 'Bosque del Recuerdo' del Retiro

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, ha asegurado que su organización no se cansará de repetir que "el 11M no es un caso cerrado" porque "quedan muchos detalles por esclarecer".

"Lo recordamos cada año, el 11M es un caso abierto y ahora más que nunca", ha afirmado Pedraza en el acto de homenaje a las víctimas celebrado en el Bosque del Recuerdo, en El Parque del Retiro de Madrid, que ha contado con la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La presidenta de la AVT ha señalado que "la justicia nunca será completa, o mínimamente reparadora, hasta que no se sepa toda la verdad de los ocurrido aquel terrible día de marzo".

Por ello, Pedraza ha reclamado a todos los que tienen responsabilidades públicas que actúen "con decisión y valentía", cada uno desde su ámbito, para lograr el esclarecimiento total "del peor atentado de la historia de España".



Los homenajes de las autoridades serán este lunes

Este lunes tendrán lugar los homenajes en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recordará a las 09:00 horas a las víctimas del 11M en la Puerta del Sol, donde una placa homenajea a todos los que trabajaron de forma desinteresada para socorrer a las víctimas.

Un hora después, el Ayuntamiento de Madrid y su alcaldesa, Ana Botella, junto con los representantes de los grupos municipales guardarán un minuto de silencio y depositarán una corona de laurel en memoria de las víctimas en el monumento de la estación de Atocha.