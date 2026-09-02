El 23 de septiembre, la nueva fecha señalada para un posible intento de entrada a Ceuta desde Marruecos

La posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de entrada irregular en Ceuta vuelve a ponerse sobre la mesa después de que hayan comenzado a circular nuevos llamamientos que señalan el 23 de septiembre como una posible fecha de movilización desde Marruecos. La jornada coincide con la celebración de las elecciones legislativas marroquíes, un contexto que aparece vinculado a los mensajes difundidos en distintos canales y grupos de comunicación.

Por el momento, no existe confirmación de que vaya a producirse una nueva entrada masiva, ni de que la convocatoria vaya a llegar a materializarse. Las informaciones conocidas apuntan a una movilización previsiblemente de menor intensidad que la registrada a finales de julio, aunque los mensajes presentan cierta fiabilidad y tampoco descartan que puedan formar parte de una estrategia de desgaste.

El 23 de septiembre figura así como una nueva fecha después de que el anterior llamamiento para el 15 de agosto no terminara provocando una entrada masiva. Durante los días previos a esa jornada se difundieron en redes sociales y aplicaciones de mensajería diferentes mensajes que situaban el 15/08/2026 como el día elegido para intentar cruzar desde Marruecos hacia Ceuta. Las publicaciones, principalmente escritas en darija, hacían referencia a Castillejos (Fnideq) y Ceuta y animaban a los interesados a incorporarse a distintos grupos de mensajería.

La anterior sospecha no se cumplió

Algunas de las publicaciones utilizaban expresiones como "Nuestra última oportunidad", mientras otras hablaban de una cita para ese día. En una de las capturas difundidas se aseguraba que aproximadamente 1.000 personas se habían incorporado a uno de esos grupos y se anunciaba incluso la creación de un segundo.

Finalmente, el 15 de agosto transcurrió sin que se reprodujera la entrada masiva registrada el 30 de julio. Durante esa jornada, la presión policial ejercida por Marruecos sobre los grupos que intentaban aproximarse a la frontera y el dispositivo español desplegado en el perímetro del Tarajal contribuyeron a mantener la situación bajo control.

Sin embargo, tras aquella convocatoria han vuelto a detectarse mensajes que señalan una nueva fecha. El 23 de septiembre apareció mencionado como una posible fecha para un nuevo intento de entrada en Ceuta, también circularon otras fechas y que algunos de los contenidos difundidos incluían información falsa o desinformación.

La fecha elegida coincide con las elecciones legislativas de Marruecos, previstas oficialmente para el 23 de septiembre. En estos comicios se elegirán los 395 miembros de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento marroquí. La campaña electoral comenzará el 10 de septiembre y terminará el día 22, la víspera de la jornada electoral.

Serán las sextas elecciones legislativas celebradas durante el reinado de Mohamed VI. La actual Cámara de Representantes está controlada por la coalición encabezada por el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch.

El contexto político y social del país también aparece relacionado con algunos de los debates en torno a la situación migratoria. Entre los principales asuntos que afronta Marruecos se encuentran la inmigración, el desempleo juvenil y las perspectivas económicas. El Partido Justicia y Desarrollo (PJD), una de las principales formaciones de oposición, ha reclamado una investigación sobre el éxodo hacia Ceuta.

Las redes sociales ya fueron utilizadas antes de la entrada de julio

Los nuevos llamamientos se producen después de que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería desempeñaran un papel relevante en los movimientos registrados antes de la crisis migratoria de finales de julio.

El pasado 27 de julio, días antes de la entrada masiva, se detectaron grupos públicos de Facebook utilizados para compartir información relacionada con posibles entradas irregulares a Ceuta. Uno de ellos, denominado 'Hraga Ceuta', reunía entonces a más de 20.000 miembros.

En sus publicaciones podían encontrarse capturas de Google Maps con mediciones de distancias en la zona del espigón y la costa, información sobre el estado del mar, fotografías del litoral y material relacionado con las travesías. También aparecían anuncios de venta de aletas de buceo y consultas de usuarios sobre la situación en la frontera y en Castillejos antes de emprender una posible travesía.

Durante los días previos al 30 de julio comenzaron igualmente a circular mensajes, vídeos y audios que animaban a concentrarse en la zona de Castillejos para intentar acceder a Ceuta.

La movilización terminó desembocando en una entrada masiva por diferentes puntos del litoral y especialmente en la zona del espigón del Tarajal, provocando una situación de fuerte presión en la ciudad y un despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército y servicios de emergencia.

Después de aquellos acontecimientos comenzaron a difundirse nuevas convocatorias, primero para el 15 de agosto y ahora con el 23 de septiembre como posible nueva fecha.

No se puede determinar si ese llamamiento terminará produciendo un nuevo intento de entrada ni cuál sería su alcance. Todo apunta a una movilización que podría ser inferior a la registrada a finales de julio, aunque se mantienen abiertas diferentes posibilidades sobre la evolución de los mensajes difundidos en redes y aplicaciones de mensajería.

La fecha queda además situada en un momento de especial actividad en Marruecos por la celebración de las elecciones legislativas. Por ahora, el 23 de septiembre aparece en determinados canales como una posible jornada de movilización hacia Ceuta, sin que exista confirmación de que vaya a producirse una nueva entrada masiva.