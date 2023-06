Alberto Núñez Feijóo: "No soy Pedro Sánchez, no voy a pactar con Bildu"

Alberto Núñez Feijóo se ha sentado junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero', donde ha abordado muchas de las principales preguntas que preocupan a la sociedad de cara a los próximos comicios.

En el espacio dirigido por Pablo Motos, el líder de la oposición se ha mostrado tajante: "Yo no soy Pedro Sánchez, no voy a pactar con Bildu", ha dicho, a lo que añade que "lo que no podemos llegar a la conclusión es que el PSOE puede pactar con cualquiera y yo con nadie", puesto que "siempre que el PSOE pierde hay que repetir elecciones".

Feijóo asegura que tras 30 años de política "ya tengo trazabilidad", asegura no ser "político que ha salido de una concejalía de la oposición", y advierte que no va a negociar ciertos aspectos primordiales: "no voy a negociar que la sanidad en mi país no va a seguir siendo publica y gratuita, no lo voy a negociar, (...) no voy a negociar la violencia machista", entre otros.

Abierto a los debates

El presidente de los populares, que visita el espacio dirigido por Pablo Motos por primera vez, se ha mostrado abierto a los debates de cara a las elecciones del 23 de julio: "lo dije el primer día, estoy dispuesto". En este aspecto critica a Pedro Sánchez, pues considera "curioso, que el q pide seis debates, ha hecho un debate del Estado de la Nación en cinco años".

De acuerdo en la 'definición de sanchismo'

Era una de las preguntas pendientes tras la entrevista de Motos con Pedro Sánchez. Feijóo está totalmente de acuerdo con la definición que el presidente del Gobierno realiza del 'sanchismo': "lo definió bien: maldad mentira y manipulación, estoy de acuerdo", dice Feijóo. Es el término que partidos de la oposición ha utilizado para hacer referencia a las políticas de Pedro Sánchez.

"El primer presidente del Gobierno nacido en la España rural"

Pablo Motos ha preguntado a Feijo acerca de la motivación que le ha llevado a liderar a los populares y a convertirse en candidato a la Presidencia del Gobierno, a lo que responde que durante 14 años "he intentado unir a los gallegos", mientras que "ahora intento unir al partidoy creo que lo hemos conseguido", a lo que sentencia que "si los españoles quieren, voy a intentar unir a la sociedad española".

Tras esto, ha aprovechado para destacar que en un pueblo de unos 300 habitantes en el que vivió hasta los 10 años. A partir de ahí, le trasladaron a un colegio de los Maristas, donde asegura que "me enseñaron a currar", aparte de a estudiar o a jugar balonmano. "Si los españoles quieren, puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural", ha destacado.

"Los españoles no se merecían esta fecha"

El adelanto electoral al 23 de julio, una fecha en la que muchos ciudadanos disfrutan de sus vacaciones, también ha estado sobre la mesa. Núñez Feijóo considera que "los españoles no se merecían esta fecha". Ha sido algo que ha generado bastante controversia, y que el líder de los populares parece entender, pues afirma: "¿cómo le vamos a decir que interrumpan, a entre diez y doce millones de españoles que están fuera de su casa, sus vacaciones y vengan a votar?".