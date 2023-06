Las leyes del PSOE aprobadas gracias a Bildu durante la legislatura

El presidente Pedro Sánchez aseguraba este lunes, antes de que comience la campaña electoral para las elecciones del 23J, que en su Gobierno no estaba EH Bildu.

"No hay acuerdo de Gobierno con Bildu, lo que ha habido es una dinámica parlamentaria para sacar adelante muchas leyes. No hay ministros, ni consejeros de Bildu en el Gobierno de España. Eso no significa nada más que una lógica parlamentaria. No hemos gobernado con Bildu...", expresaba el presidente del PSOE y candidato a la reelección como presidente de España en las elecciones generales del 23J. Es uno de los momentos que ha dejado la entrevista de Carlos Alsina en el programa de 'Más de Uno' a Pedro Sánchez.

Sánchez defiende que han habido "acuerdos puntuales" sobre leyes "concretas", intentando así distanciarse al máximo del partido de Arnaldo Otegi.

Acuerdos de PSOE y Bildu

Durante esta legislatura se han llegado a acuerdos entre los socialistas y los de Otegi. Entre ellos, Bildu facilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estos son algunos de los acuerdos:

Presupuestos generales del Estado (PGE)

Ley del 'solo sí es sí'

Ley de Memoria Democrática

La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra.

La ley de Vivienda -presentada por Bildu-.

Independencia judicial

Buxadé: Sánchez "nos ha mentido"

La entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programada de 'Onda Cero' no ha pasado desapercibida para los políticos. Alberto Núñez Feijóo (PP) también Feijóó ha comentado la entrevista.

No solo el líder 'popular' se ha hecho eco de sus declaraciones, también Jorge Buxadé ha estado pendiente de sus palabras, especialmente, cuando se ha referido a las alianzas políticas con EH Bildu.

El vicepresidente de Acción Política Vox, Jorge Buxadé, cargaba contra Sánchez porque querer ocultar sus pactos con Bildu para estar en La Moncloa: "El interés permanente de Sánchez o del Partido Socialista en intentar ahora ocultar sus acuerdos de legislatura permanentes con Bildu no pone más de manifiesto que nos han mentido".

La postura de Feijóo

Feijóo también ha sido otro de los líderes políticos que se ha pronunciado tras la entrevista de Pedro Sánchez. En el decálogo de propuestas que ha elaborado el Partido Popular para los próximos comicios se encuentra la revisión de leyes que hayan salido adelante con el apoyo de Bildu.

"Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo", declaraba.