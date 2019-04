Sánchez evita aclarar si pactará con Cs, que le vuelve a tender la mano a Casado

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitado durante el debate en TVE descartar un pacto de gobierno con Ciudadanos, como le ha reclamado una y otra vez el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Sánchez ha optado por destacar que es posible "un tercer espacio" en el que haya una "amplia mayoría" que apoye un Gobierno formado por socialistas e independientes "progresistas", como el que ha liderado estos 10 meses. Es más, Sánchez ha reprochado duramente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya puesto un "cordón sanitario" al PSOE y no a una "ultraderecha" que ha calificado de "temible" y que ha identificado con Vox, ausente del debate.

"Qué decepción", ha dicho una y otra vez Sánchez, mientras Rivera le reprochaba que quien es temible es el presidente catalán, Quim Torra, que llama "bestias taradas" a los españoles y que pese a ello el PSOE se ha puesto "en sus manos".

Rivera se ha dirigido también al líder del PP, Pablo Casado, para insistir en que él está dispuesto a un pacto, pero siempre que queden excluidos los nacionalistas. En concreto, ha criticado que el PP esté dispuesto a pactar con el PNV, como ya hizo en el pasado.

Casado ha respondido dejando claro que esa acusación no la entienden los votantes del PP ni de Ciudadanos y, tras dejar claro que Rivera no es su adversario --"usted tampoco", ha concedido el líder de Ciudadanos--, se ha defendido con un ataque: "Yo no voy a pactar con el PNV, ni con Sánchez, como usted hizo en 2015".