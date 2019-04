Pedro Sánchez: "Visto lo visto, el único proyecto cabal es el PSOE"

Primer mitin de Pedro Sánchez tras el debate en Atresmedia y ha pedido el voto a los que no lo ven como su candidato preferido: "pues ya que estamos, habrá que pedir el voto hasta incluso a los que no han votado nunca a los socialistas, que incluso cuando ven al Partido Socialista o me ven a mi mismo dicen, pues este no es mi candidato preferido, pero claro, visto lo visto, escuchado lo escuchado, el único proyecto cabal, sensato, moderado es el del Partido Socialista, por tanto hay que votarlo si queremos seguir avanzando".

También Pablo Iglesias se ha referido al debate: "Con lo fácil que sería decir que no, lacónico, claro, pero ha evitado un no". Con esta frase quería decir que no se cree la negativa de Sánchez a pactar con Ciudadanos, que dijo en el debate. El candidato de Unidas Podemos cree que los poderes fácticos presionarán para que se haga ese pacto entre socialistas y Rivera.

Desde Granada, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que "pida disculpas y rectifique por utilizar un documento falso, insultando a la Junta de Andalucía". Le acusa de mentir por la carta que exhibió en el debate acusando al gobierno andaluz de investigar a los trabajadores que se ocupan de luchar contra la violencia de género.

Casado, como parece que todos tras los excesos verbales del debate, están haciendo apelaciones al voto moderado y a gobernar para todos.

