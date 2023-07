Nicolás Redondo se suma a Felipe González: pide un acuerdo PP-PSOE para que Puigdemont no sea el "arbitro de la política"

El resultado de las elecciones generales ha provocado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a la primera fila del tablero político. Parece que en manos de Junts per Cat está que salga adelante una investidura para formar el próximo Gobierno. Pese a que al PP se le cierran puertas tras el 'no' de PNV, los de Alberto Núñez Feijóo siguen apelando a los "pactos de Estado". Bajo este marco, el exlíder del PSOE en País Vasco, Nicolás Redondo, ha pedido a Pedro Sánchez llegar a un acuerdo con el Partido Popular.

Redondo considera necesaria una aproximación entre los dos partidos más votados para no depender de lo que llama "relaciones contaminantes". El exdirigente socialista se refiere a EH Bildu y JxCat. La formación vasca ha confirmado que apoyará una investidura de Pedro Sánchez, mientras que la derecha catalana independentista ha dejado claro que primero hay que hablar de autodeterminación y amnistía. Junts no va a doblar el brazo.

Para Nicolás Redondo, Carles Puigdemont no puede convertirse en el "árbitro de la política española". Insta a un acuerdo PP-PSOE para que la gobernabilidad no dependa de "un fugado de la Justicia". Asegura que si cualquier Ejecutivo "se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero", no hay una "democracia sólida que se respete".

El exlíder del PSOE ha recordado además que en su momento, el PP y el PSOE "ya tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo". Aboga Redondo a "renunciar a los intereses más íntimos" de los dos partidos para centrarse en los intereses de los españoles. También ha criticado que Bildu apoye al PSOE: "No sé porque parece inaudito llegar a un acuerdo con el PP pero no que se llegue con Otegi".

Un llamamiento a los pactos de Estado

Después de una larga lista de sondeos, la mayoría de encuestas se alejaron del resultado final en las elecciones generales. Al Partido Popular (136) no le basta con los escaños de Vox (33). Y tras la negativa de UPN, Alberto Núñez Feijóo tiene la Moncloa cuesta arriba. Por su parte, Pedro Sánchez y el PSOE mejoraron los resultados electorales de los comicios de 2019 con 122 escaños. La llave la tiene JxCat, pero Sánchez parece el que toma la delantera para ser de nuevo presidente del Gobierno. No obstante, también tenemos un posible bloqueo en el horizonte que provocaría una repetición electoral.

No es la primera vez que en la agenda política se habla de "pactos de Estado". El expresidente del Gobierno socialista entre 1982 y 1996, Felipe González, apeló por un pacto entre PSOE y PP. González pidió que gobernara la lista más votada. En España, la Democracia no es presidencialista, sino representativa, por lo que Feijóo tiene que negociar con otras formaciones pese a haber ganado los comicios. Los ciudadanos eligen a los representantes en el Congreso de los Diputados, y estos eligen quien será el presidente del Gobierno.