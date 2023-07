Ayuso defiende a Feijóo y asegura que deber ser el candidato del PP si se repiten elecciones: "No somos podemitas"

Este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha respondido a las palabras de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, quien sugirió que Ayuso era el futuro del partido.

Ayuso defiende a Feijóo

Ayuso, después de la reunión del Comité Ejecutivo del PP madrileño y de la Junta Directiva Autonómica, ha atendido a los periodistas y ha señalado la incompatibilidad de que el pasado jueves aplaudiese al líder de la oposición en un mitin y el martes le estuviese "tirando por un puente". "Esto no funciona así", ha sentenciado, remarcando su apoyo a Feijóo.

"No somos 'podemitas'. Somos un partido de principios. La persona que el jueves era idónea para presidir España, lo sigue siendo. Es una cuestión de lealtad a España, respeto a las instituciones y la voluntad de los españoles en las urnas", ha sostenido la presidenta de la Comunidad de Madrid..

De esta manera, ha expresado su deseo de que Feijóo siga siendo el candidato de la formación, incluso en caso de que se produzcan unas nuevas elecciones generales ya que, según ella, sería "un sinsentido no hacerlo de esta manera". Asimismo, ha apuntado que "nadie preveía" que los resultados de los comicios fueran tan ajustados, pero que hay que "pelear cada día y estar a la altura dando confianza a los españoles".

Ayuso, sobre los pactos de Sánchez: "España no se vende"

Por otro lado, Ayuso ha hablado sobre la situación actual del partido y sus posibilidades de formar Gobierno. La líder del PP madrileño ha manifestado que Feijóo "está en su derecho" de intentar llegar a la Moncloa, pero ha afirmado que "no hay que pactar con el desastre". "Entiendo que el presidente está en su legítimo derecho y así está en todos los reglamentos. Nada le impide buscar alternativas al proyecto de destrucción de España que se avecina en manos de Pedro Sánchez", ha indicado.

La presidenta de Madrid ha incidido en que este PSOE no es "el que muchos recuerdan de otras décadas" y que la opción de contar con su apoyo es "difícil", aunque ha defendido que Feijóo lo intente, y ha criticado los pactos de Sánchez. "En el proyecto de Sánchez y el sanchismo pactará lo que sea con quien sea. España no se vende, no se trocea", ha dicho.

Siguiendo con ese discurso, ha asegurado que muchos en el PSOE "no han estado a la altura" porque, asevera, han estado "mintiendo", aunque ha aclarado que hay representantes del partido que sí lo están y les ha incitado a que "alcen la voz".

En cuanto a la escena en el balcón de Génova tras las elecciones, en la que el gentío coreó su nombre, ha querido evitar polémicas y ha asegurado que se trata de un gesto de cariño, añadiendo que si el PP hubiera logrado la mayoría absoluta "habría pasado lo mismo". "Me siento orgullosa del cariño", ha resaltado, y ha reiterado que su sitio "es Madrid".