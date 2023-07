El socialista Felipe González comparte con Feijóo que gobierne la lista más votada "a cambio de nada"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje gobernar a la lista más votada en las elecciones generales del 23J. A la propuesta de Feijóo le ha salido un apoyo del PSOE. El expresidente del Gobierno Felipe González comparte que debe permitirse que gobierne el partido más votado, y además cree que debe ser a cambio de nada. Así lo ha escrito en el prólogo de 'Nueva Revista'.

González, el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, siempre se ha declarado partidario de los pactos de centralidad. Asegura que "fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país". "Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción", ha escrito.

"¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto", asegura el expresidente Felipe González. Mientras, el candidato del PSOE para el 23J sigue afeando a Feijóo por sus pactos con Vox y le recuerda que en Extremadura el Partido Socialista fue el más votado y no ha podido formar gobierno.

Compromiso para luchar contra el "bloqueo"

Tal y como manifiesta en este artículo, González dice que "los ciudadanos sienten un enorme alivio cuando ven que, en lugar de estarse peleando por cuestiones personales, por destruir al otro, los políticos se ponen de acuerdo", algo que no ocurre en el escenario actual y que preocupa al socialista. Así, proclama la "importancia sistémica del PSOE en democracia", solicitando la necesidad de mantenerse al nivel para preservarla.

"Hay propuestas que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos", agrega González. Otro de los relieves expuestos por Felipe González en la revista hace referencia a los lazos históricos del Partido Socialista y a su permanencia en el futuro. Recalca que no debe desparecer nunca el compromiso por el que se originó la formación.

"Tenemos que renovar nuestra caja de herramientas, pero no podemos abandonar nuestra historia, porque eso significa abandonar nuestra identidad y de dónde venimos. Nuestro pasado condiciona nuestro futuro. Hay espacios para hacerlo", ha reflexionado.