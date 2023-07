Pedro Sánchez asegura que no habrá bloqueo político ni repetición electoral

Una victoria agridulce para el Partido Popular tras las elecciones generales del 23J después de que todas las encuestas electorales le dieran más escaños de los que obtuvo tras el escrutinio. Sin embargo, los socialistas encabezados por Pedro Sánchez celebran la derrota electoral como una victoria porque, contra todo pronóstico, consiguieron sacar dos escaños más que las elecciones de 2019. Ahora, la llave del Gobierno de España está en Carles Puigdemont (Junts).

Parecía una premonición de lo que iba a ocurrir horas más tarde cuando el líder del PSOE se acercó a las urnas este domingo para votar y aseguraba tener "buenas vibraciones". Una noche electoral que, en vez de despejar las incógnitas sobre el futuro político del país, sembró más incertidumbre: ¿bloqueo político o repetición electoral? ¿gobernará Pedro Sánchez aunque no haya ganado las elecciones?

Sánchez no contempla la repetición electoral, asegura que tampoco habrá un bloqueo político. Así lo comunicaba en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha celebrado este lunes, al día siguiente de las votaciones. La democracia española "encontrará la fórmula de la gobernabilidad", señalan fuentes de la dirección del Partido Socialista.

El presidente socialista lanza un mensaje claro: no se producirá una repetición electoral, a pesar de que los resultados de las elecciones generales dejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques -derecha e izquierda- que no pueden sumar la mayoría suficiente. En la 'Calculadora de Pactos puede consultar la suma de escaños entre partidos.

Resultado elecciones generales 23J

El Partido Popular (PP) ganó las elecciones con 136 escaños por encima de los 122 escaños que obtuvo el PSOE, dos más que en las elecciones de 2019. Vox se posicionó como tercera fuerza política (33 escaños) y Sumar obtuvo 31 diputados.

Si se suma el bloque de derechas (PP-Vox) y de izquierdas (PSOE-Sumar) ninguno alcanza la mayoría absoluta de 176 escaños necesarios para la investidura.

El partido de Yolanda Díaz ya ha emplazado al PSOE a negociar cuanto antes la coalición y sobre todo establecer un programa de Gobierno "ambicioso" para la próxima legislatura.

Junts tiene la llave de Gobierno

Los socialistas cuentan con opciones para seguir gobernando si cuenta con el apoyo de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, quién asegura que no "le debe nada a nadie", aunque ERC ya le ha tendido la mano a Junts para permitir una investidura de Pedro Sánchez, y asegurar un Gobierno progresista. "El independentismo en su conjunto somos decisivos", declaraba la secretaria general y portavoz del grupo político.

"Aviso a todos los "expertos" de que siempre saben lo que debe hacer Junts. Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes. Tampoco a politólogos espabilados, ni a tertulianos diversos, ni a seudónimos de Twitter, ni a apologetas de la abstención. Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromisos han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos. Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC. Agradezco mucho el esfuerzo de tanta gente que nos ha ayudado a mantener la posición, a pesar de las crecientes dificultades. No somos infalibles; no siempre acertamos. Pero dentro de la imperfección podemos presentar un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad, que explica nuestra resiliencia a pesar de la pérdida de votantes y un diputado. Mañana será otro día (en el exilio también) y debemos seguir defendiendo a Catalunya contra quienes nos quieren liquidar la lengua, la cultura, la nación", destaca Puigdemont en su perfil de Twitter.

A Pedro Sánchez la gobernabilidad no le saldrá 'gratis' ya que la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, avisa de que no hará presidente a Pedro Sánchez "a cambio de nada" e insisten en la prioridad de su partido es Cataluña y no "la gobernabilidad de España".

Bendodo (PP) solo ve dos opciones posibles: Feijóo presidente o repetir elecciones

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, asegura que solo hay dos opciones posibles tras el resultado electoral: o Alberto Núñez Feijóo es presidente o "se produce un bloqueo político que puede llevar a segundas elecciones".

El PP asegura que iniciará una ronda de contactos con "todos" los partidos, ya que su formación es "un proyecto transversal".