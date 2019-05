La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que no cambiará "ni un ápice" su campaña electoral -los lugares a los que se desplaza, los mítines que tiene que realizar, ni los mensajes que traslada- pese a que intenten "seguir enturbiándola". "A mí no me van a afectar en absoluto", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar su Programa de Sanidad, en Hospital de Fuenlabrada.

Esta campaña ha estado marcada por las declaraciones de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, que han generado mucha polémica en las redes sociales.

Recopilamos aquí las declaraciones más polémicas de Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral:

Isabel Díaz Ayuso propone que"el concebido no nacido" sea considerado un miembro más de la familia

El gusto de Díaz Ayuso por el tráfico denso: "Los atascos a las tres de la mañana un sábado hacían a Madrid especial"

Las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las mujeres que se cogen la baja de maternidad: "Mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene una niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo, es el tipo de mujer que yo defiendo. Este es el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la izquierda, que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos", decía la candidata popular.