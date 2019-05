Isabel Díaz Ayuso: "Tendré que entenderme con los demás partidos, por respeto a sus votantes"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta en una entrevista en Espejo Público que aunque "con cautela", sí se ve como futura presidenta de la Asamblea de Madrid: "Soy consciente de que no lo soy solo con los votos del PP", reconoce.

Isabel Díaz Ayuso tiene como objetivo que "Madrid siga avanzando" y que siga siendo el motor económico y por eso se plantea un pacto a la andaluza, con Ciudadanos: "Tendré que entenderme con los demás partidos, por respeto a sus votantes".

La que podría ser próxima presidenta de la Comunidad de Madrid se muestra muy cauta a la hora de hablar de pactos y asegura que primero hay que hablar con el resto de partidos: "Cualquier cosa ahora mismo sería faltar el respeto a los votantes".

Respecto a las encuestas, que vaticinaban un mal resultado para el PP, Ayuso cuenta que en enero el partido estaba peor y con el tiempo han mejorado: "Los ciudadanos nos iban dando su confianza y estaba segura de que íbamos a tener un resultado similar a este".

Si bien, Ayuso hace autocrítica y asegura que este resultado no es triunfalista porque "no son las mayorías que hemos tenido en otras ocasiones, pero he trabajado mucho y de manera muy hornada".

Isabel García Ayuso explica que ahora tiene que ponerse en contacto con el resto de líderes e indica que ya ha hablado con el socialista Ángel Gabilondo, a quien le llamó para felicitarle: "Hoy lo que me toca es hablar con los dirigentes de los demás partidos para ver lo que quieren, yo represento al PP y tengo que defender el programa pero también le debo a los votantes de otros partidos que me apoyen la confianza, luego por respeto a todos ellos, antes de ir a los medios a vender ninguna piel quiero hablar primero con ambos y después ver qué podemos hacer juntos".

Respecto a las palabras del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, Isabel Díaz Ayuso responde de manera tajante: "No se conoce el caso de madrileños que se vayan a vivir a Venezuela, que es su paraíso y su forma de entender la política y sí al revés, por lo tanto creo que Madrid va a ir bastante mejor en manos de gobiernos liberales".

También te puede interesar...

El PSOE gana en la Comunidad de Madrid pero la derecha suma mayoría