Las elecciones generales determinarán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado. Sin embargo, el partido que consigue más votos en el conjunto de España no tiene por qué obtener una ventaja equivalente en escaños. Esto se debe al sistema electoral, que establece un reparto por provincias y utiliza una fórmula matemática para convertir los votos en diputados.

En España, el Congreso está formado por 350 diputados, distribuidos entre las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada provincia tiene garantizados dos escaños, mientras que Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Los 248 restantes se asignan en función de la población.

¿Cuántos diputados elige cada provincia?

El número de escaños varía según la circunscripción. En las elecciones del 29N, Madrid elegirá 38 diputados, Barcelona 32, Valencia 16 y Sevilla y Alicante 12 cada una.

En cambio, Soria contará con dos representantes y provincias como Ávila, Teruel, Zamora o Segovia elegirán tres.

Respecto a las elecciones de 2023, Madrid gana un diputado y Cádiz pierde uno, por lo que pasa a tener ocho.

¿Cómo funciona el sistema D'Hondt?

Una vez contabilizados los votos, se aplica la fórmula D'Hondt para distribuir los escaños de cada provincia entre las candidaturas.

El procedimiento consiste en dividir los votos obtenidos por cada partido entre 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta alcanzar el número de diputados que corresponden a la circunscripción. Los escaños se asignan a los cocientes más altos.

Además, para participar en el reparto, una candidatura debe alcanzar al menos el 3% de los votos válidos de la provincia. En este cálculo se incluyen los votos en blanco, pero no los nulos.

¿Por qué un partido puede conseguir más votos y menos escaños?

La explicación está en la distribución territorial. Los diputados se asignan provincia por provincia, no mediante un reparto único de los votos de toda España.

Por eso, la concentración de apoyos en determinadas circunscripciones puede influir en el número de representantes que obtiene cada formación.

El Senado utiliza otro procedimiento. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y los ciudadanos pueden votar hasta a tres candidatos. A estos representantes se suman los designados por los parlamentos autonómicos.