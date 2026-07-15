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Peligro extremo

César Gonzalo avisa que viviremos la final de La Roja con intenso calor en España: consulta la previsión completa

Aviso de nivel rojo, peligro extremo, por máximas que pueden superar los 42º en las provincias de Zaragoza y de Valencia. Miércoles marcado por el incremento del calor en el este de la península. Las tormentas podrán descargar con fuerza en el sureste y el interior de la Comunidad Valenciana. De nuevo cielos grises en el Cantábrico, en el resto sol.

César Gonzalo

Viviremos la final de La Roja con intenso calor en España | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Hemos vivido una noche de fútbol con mayúsculas, con la victoria de La Roja. Nos deja una próxima cita para el domingo. Jornada que se presenta con más calor, incluso llegará a ser extremo, con máximas que podrán alcanzar más de 40ºC en gran parte del territorio. Así que viviremos la segunda final de La Roja en mundial con ambiente muy caluroso, desde luego mucho más que ayer en la noche de la semifinal.

Peligro extremo

La otra noticia del día, en cuanto al tiempo, es la vuelta del rojo al mapa de avisos. Gracias a un notable ascenso de las máximas en el este. Mucha precaución en la ribera del Ebro en Zaragoza y en el prelitoral de la provincia de Valencia donde pueden superar los 42ºC medidos a la sombra, motivo por el que se encuentran en aviso de nivel rojo. El nivel naranja se mantiene, por temperaturas de 40º, en el resto de Aragón, Cataluña, Baleares, Albacete, Región de Murcia, Almería y Granada. De forma más ligera el calor repunta en Andalucía, y restará algunos grados el extremo norte.

Ojo al viento

Seguimos con tiempo estable en casi todo el país. Dejando cielos grises y algunas lloviznas en el norte de las comunidades del Cantábrico y norte de Lugo. En el sureste del país ya han caído algunos chubascos, por la tarde se podrán intensificar. Además, podrán venir acompañados de fuertes rachas viento, que podrían dar lugar los temidos reventones térmicos. Por estos motivos los avisos por fenómenos tormentosos se concentran en la provincia de Valencia, Albacete y el interior de Murcia. La calima se mantendrá en el entorno del Mediterráneo, en una jornada de cielos despejados en el resto.

Calor contenido

Ya este jueves el intenso calor dará un respiro en el este donde hoy aprieta con fuerza. El viernes será en el extremo norte, donde bajarán las temperaturas de forma palpable. Descenso que también llegará a la ribera del Ebro. Durante estos dos días tendremos calor, contenido. Para después dar paso a un fin de semana, en el que los termómetros volverán a sumar grados, y nos dejarán un emocionante domingo con los 40ºC de regreso y no sólo en el sur. Esperemos que este ambiente caluroso, nos coja de celebración.

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