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Datos ofrecidos por AEMET

Calor y tormentas

A la vista la posible tercera ola de calor del verano: César Gonzalo explica toda la previsión de los próximos días

Se prevén fuertes tormentas en el extremo norte y Valencia. Con avisos activos por posibles granizadas e intensas rachas de viento en 10 provincias. Las temperaturas bajan ligeramente en el este, donde se desactiva los avisos de nivel rojo, quedan en naranja. Día de nubles y claros en el este, con calima en el Mediterráneo, y sol en el resto.

César Gonzalo

César Gonzalo avisa de la llegada de una masa de aire procedente del Sáhara, calor asegurado. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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AEMET acaba de confirmar que nos espera un nuevo episodio de calor extremo y persistente para la próxima semana. Incluso, podría derivar en la tercera ola de calor de este verano. Los ascensos comenzarán durante este fin de semana, según vaya adentrándose la masa de aire sahariano que de momento solo afecta al este del país.

Rebaja del calor

La madrugada ha sido infernal con unos increíbles 36º en Adra (Almería) y 34º en Alcoi (Alicante). Tras esta noche sofocante, las temperaturas máximas bajarán en el este y extremo norte. De forma que se desactivan los avisos de nivel rojo del día de ayer. Aún así AEMET mantiene el riego importante, nivel naranja, en numerosos puntos de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares, donde se esperan máximas que pueden alcanzar o incluso superar los 40°C. Destacan algunas zonas de Almería, donde podrían registrarse hasta 44°C, así como áreas de Murcia y Mallorca unos 41º previstos.

Fuertes tormentas

Aumenta la inestabilidad en el norte peninsular. Con previsión de fuertes tormentas en Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Burgos, de Palencia, Pirineos, incluso en la Comunidad Valenciana. En estas regiones se activan los avisos por fenómenos tormentosos, que podrán dejar chaparrones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, granizadas y fuertes rachas de viento de forma puntual. Más débiles son los chubascos que desde primera hora caen en el este de la península, y que durante la mañana aún podrán continuar. Por la tarde salvo los del norte habrá remitido. Un día más la calima se mantienen en el Mediterráneo, y los cielos despejados en el resto.

Más y más calor

Mañana las temperaturas seguirán sin grandes cambios, incluso podrán bajar en el extremo norte. Será durante el sábado cuando vuelvan a subir de forma generalizada en el interior. El domingo, sino hay más cambios, el calor se mantendrá estable. Después seguirían los ascensos. Es probable que el punto álgido del episodio se alcance entre el martes y el miércoles. Con 40ºC generalizados en el sur peninsular e interior de Mallorca, incluso hasta 44ºC en el valle del Guadalquivir de Andalucía y puntos de La Mancha. Rozando en el valle del Ebro y depresiones del nordeste los 39ºC.

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