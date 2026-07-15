Roberto Brasero advierte de una nueva subida de las temperaturas: "Poca tregua dará el calor"

Se mantienen los avisos de nivel rojo -peligro extraordinario- en las provincias de Valencia y Zaragoza. A las dos de la tarde ya habíamos superado los 40º en La Vall de Bianya (Girona), Xàtiva (Valencia), Cieza (Murcia) o en Alcoy (Alicante) y se espera llegar a 42º en Zaragoza y el interior y prelitoral de Valencia, zonas donde los 42º marcan el umbral del aviso rojo.

En Murcia también los vamos a alcanzar pero ahí el aviso rojo se pone a partir de 44º. Además de calor tenemos también aviso amarillo por tormentas en la Comunidad de Valencia, Murcia y Albacete y se están produciendo también en zonas de Aragón y Cataluña. Esta combinación de la humedad de las nubes con la del mar está elevando el porcentaje de humedad ambiental que aumenta a su vez la sensación de bochorno en todas estas áreas: una sensación de calor mayor que la que indica el termómetro.

Más lluvia en el noroeste

Este jueves bajarán algo las temperaturas en zonas de la mitad norte, incluyendo el norte del Mediterráneo, pero poco van a cambiar en la mitad sur de España. Eso significa que mañana ya no tendremos avisos de nivel rojo ya que, con un descenso de 2 o3 grados será suficiente para que bajen a nivel naranja, pero calor seguirá haciendo en el este de España. con 40º en Lleida, 39º en Zaragoza o 36 en Palma. Y más altas cuanto más al sur, ya que ahí no bajan: 42º en Murcia, otro día más, 39º en Córdoba.

En Valencia mañana podría repetirse alguna tormenta con fuete viento pero hoy será sobre todo en el noroeste donde aumenta la probabilidad de lluvias fuertes. De hecho en el interior de Galicia y Asturias los avisos serán de nivel naranja por lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Lluvias más fuertes en el noroeste y el calor que da una pequeña tregua por el norte, aunque esa tregua no durará mucho.

Más calor en camino

El fin de semana que viene volverán a subir las temperaturas. Primero el sábado por el sur y luego el domingo de manera generalizada. Y el lunes y el martes aún pueden subir más de modo que, efectivamente como decíamos ayer, este año la canícula va a ser de las “fuertes”. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha lanzado hoy una nota de aviso con esta nueva subida de temperaturas titulada 'Episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares'.

Concretamente la AEMET habla de valores muy elevados ya el sábado en el interior de Andalucía, donde se espera alcanzar de nuevo los 40 ºC pero es que el domingo continuará el ascenso, y es probable que se puedan alcanzar también los 40 ºC en puntos de La Mancha, valle del Tajo e interior de Mallorca.

"A partir del lunes 20, en un escenario de creciente incertidumbre, es probable que las temperaturas desciendan ligeramente en el tercio sur y continúen en ascenso en el resto, ascensos que continuarían en los siguientes días. Es probable que el punto álgido del episodio se alcance entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se podrían alcanzar los 40 ºC de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular e interior de Mallorca, incluso los 42-44 ºC en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha, así como los 39 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste".

Eso de la incertidumbre nos llevará a estar pendientes, una vez más, de si esta subida persistente se queda como episodio de calor -algo que sería casi normal en esta fecha- o es una nueva ola de calor, que sería un poco más excepcional y sobre todo porque ya sería la tercera del verano.

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