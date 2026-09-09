César Gonzalo detalla los dos titulares del día en el tiempo: desplome térmico y lluvias torrenciales

Un Mediterráneo muy caliente, más la llegada de aire frío en altura, en compañía de un frente en superficie deja las condiciones ideales para que puedan desarrollarse tormentas muy fuertes en el Mediterráneo. Preocupa especialmente durante la mañana Cataluña, y por la tarde las islas Baleares donde podrían darse lluvias torrenciales. Fuertes chubascos que también podrán darse en el sureste.

Avisos de AEMET

Cuando el reloj marcaba las 11:00 horas de la mañana. Los avisos de AEMET se mantenían como máximo en nivel naranja. Riesgo importante por lluvias que en el este de Cataluña podrían dejar en 3 horas unos 100 litros/m2, y que en tan solo una pueden superar los 60 litros. De cara a la tarde también se activan en Baleares, Región de Murcia y Almería, por acumulaciones de más de 40 litros/m2 en 12 horas. Además, podrá sumarse la presencia de granizo de gran tamaño y fuertes rachas de viento.

Ambiente de septiembre

A lo largo del día también podremos tener algunos chaparrones vespertinos en Castilla-La Mancha, sierras del este de Andalucía y Aragón. El viento del noroeste dejará cielos encapotados, incluso algunas lluvias débiles en Asturias, Cantabria y País Vasco. En el oeste predominarán los cielos poco nubosos y los grandes claros en el resto. Miércoles además ventoso en Girona, Valle del Ebro y archipiélago Balear. Un día más la calima y las nubes de tipo bajo se mantendrán en Ceuta, Melilla y Canarias.

Descenso extraordinario

Al paso del frente que nos recorre las temperaturas irán bajando, para restar hasta 10ºC en el nordeste. Salvo la Región de Murcia donde podrán alcanzar los 37ºC y en el este de Canarias en el resto las temperaturas nos dan un respiro. Incluso resultarán casi frías en zonas del norte con solo 19º previstos en Burgos; 20º en Oviedo y Vitoria. Solo 22º se prevén en Logroño y Pamplona. En el centro tendremos una tarde a 26º de máxima, y a 30º en Cáceres. Abandonan los 40º en el Guadalquivir, para quedarse con unos 35º en Córdoba.

Frío amanecer

El amanecer del jueves será frío. Tocará abrigarse con temperaturas mínimas casi invernales. Con sólo 5º en Ávila y Teruel; 8º en Burgos, Lugo y Cuenca; 12º en Madrid, Toledo y Ourense. Salvo en Canarias en el resto del sur, no tendrán noche tropical. Es decir, tendrán valores por debajo de los 20º.Jueves marcado por el regreso de la estabilidad en el Mediterráneo, con chubascos que durante la madrugada irán a menos. El calor mañana abandonará Murcia y en cambio repuntará ligeramente por la tarde en el resto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.