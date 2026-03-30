Roberto Brasero: "Una Semana Santa sin calvario para el tiempo"

Ha llegado el lunes Santo y no han cambiado los modelos. Eso es una bendición para quienes venimos anunciando una Semana Santa con pocas lluvias. Así se mantendrá e incluso menos a partir del Viernes Santo. Y de momento, sigue el viento.

Del invierno a la primavera

Lo más probable es que la Semana Santa de 2026 transcurra con tiempo estable la mayor parte del país y esas lluvias y nevadas que aún tendremos en el extremo norte también podrían desaparecer a partir del viernes. Mañana suben las temperaturas pero tampoco despegarán mucho más hasta que el viernes y sobre todo el próximo sábado sean sensiblemente superiores y más cálidas que las que estamos teniendo ahora. En Canarias se inicia la semana con la llegada de polvo en suspensión, que va a dar lugar a calima, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire.

Lunes Santo y gélido

Este lunes ha empezado con mínimas registradas de -14º en Pardollando, Sierra Nevada (Granada), -11º en Cap de Vaqueira (Lleida) o -7,5º en el puerto de Navacerrada. Pero también ha habido numerosos pueblos que han registrado heladas como Nerpio en Albacete con una mínima hoy de -7º con la que se han encontrado quienes han salido a la calle a las 7 horas de la mañana. Persiste el viento del norte, que deja de nuevo rachas muy fuertes en Aragón, Cataluña y Baleares aunque ya no tanto como durante el fin de semana. En canaria el viento también está dejando rachas fuertes esta tarde y además empezará a llegar calima a las islas más orientales.

Martes Santo: llegan los 30º a Sevilla

Mañana subirán las temperaturas. Serán más a altas a primera hora en toda España, con un notable ascenso de las mínimas que se llevará por delante la mayoría de esas heladas que hemos tenido hoy. Aún así, todavía podrán darse temperaturas bajo cero o muy cercanas en zonas de la meseta norte, parameras de Guadalajara y los Pirineos. Aquí seguirá nevando hoy por encima de los 1100/1300 metros y más débilmente por encima de los 1400 m en el resto de montañas del norte.

Continuará el viento de componente norte en la mitad norte de España que dejará rachas por encima de 70 km/h en n el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur, y Baleares. Y seguirá nublando los cielos de toda la mitad norte pero sobre todo de la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos que es donde se esperan precipitaciones, débiles en general. Calimas en Canarias y cielos soleados en toda la mitad sur donde subirán también las temperaturas máximas que por la tarde ya se espera que lleguen a los 30º a la sombra en Sevilla.

Miércoles Santo: más nieve en los Pirineos

Para el miércoles se espera una jornada similar, con vientos intensos, de nuevo, en el noreste peninsular y Baleares y mal estado de la mar. Quizá la novedad pueda venir de una borrasca en el Mediterráneo que incrementaría la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarlos en el este de Cataluña. Las nevadas aparecerán a partir de 1400-1800m y serían más copiosas ese día en los Pirineos. También puede ser lloviendo débilmente en el Cantábrico y Pirineos. Cielos más despejados cuanto más al oeste y sur del país. Seguirá la calima en Canarias y temperaturas sin grandes cambios.

Jueves Santo: sin cambios

Ese día, uno de los más señalados de la semana, no se esperan grandes cambios respecto al anterior y se espera otro día de precipitaciones en cantábrico, Pirineos y Baleares. Podrá nevar en el Pirineo por encima de 1200-1400m. El viento todavía soplará con intensidad en el norte, este peninsular y Baleares acumulando nubes en estas zonas. En el resto del España predominarán los cielos poco nubosos o despejados y en Canarias irá remitiendo la calima. Temperatura sin cambios.

A partir del Viernes Santo

De cara a Viernes Santo y días posteriores lo más probable es que la estabilidad vaya ganando terreno en el tiempo. Eso significa que irán disminuyendo las precipitaciones en el extremo norte ya a partir del mismo viernes y que las temperaturas irán subiendo tanto viernes y sábado en toda España con un predomino de cielos despejados de 28º a 30° en puntos del sur peninsular. La Semana Santa puede aparecer que ha llegado vestida de invierno pero terminará primaveral. Muy primaveral.

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