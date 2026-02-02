Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas

Elena Martín, Ana Balsera, Claudia Moreno y Ana Seyovera son las cuatro chicas que han desarrollado un detector inteligente de riadas capaz de enviar alertas tempranas a través de la aplicación de mensajería Telegram cuando detecta crecidas peligrosas en cauces o barrancos.

El proyecto, bautizado como 'Flood Detector', nació tras la DANA, que evidenció la necesidad de sistemas de alerta más eficaces. Las jóvenes explican que su sistema se instala estratégicamente a varios kilómetros de poblaciones vulnerables y que, al detectar un aumento rápido del nivel del agua, envía automáticamente una notificación al móvil de los residentes, indicando la ubicación de los sensores y distancia del agua.

Las creadoras subrayan que esta herramienta puede complementar los mecanismos de aviso existentes, a veces insuficientes para reaccionar a tiempo, y puede reducir significativamente los riesgos para la población. Además el proyecto tiene aplicaciones más allá de las seguridad ciudadana, podría utilizarse en el sector agrícola, para regular el agua en canales o incluso en espacios privados como garajes.

El detector ha llamado la atención más allá de España, ya que ha obtenido el primer premio de su categoría en a competición europea Educaixa Challenge en Albania. El director del centro ha señalado que iniciativas de este tipo representan la esencia de una educación aplicada a problemas reales, además con un coste muy inferior a otros sistemas ya existentes.

