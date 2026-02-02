Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Aplicación contra riadas

Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas

Cuatro alumnas de 4º de la ESO de Don Benito (Badajoz) han diseñado un sistema que alerta de crecidas de agua y riadas con anticipación, con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas ante peligrosas inundaciones.

Estudiantes crean un detector de riadas

Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Elena Martín, Ana Balsera, Claudia Moreno y Ana Seyovera son las cuatro chicas que han desarrollado un detector inteligente de riadas capaz de enviar alertas tempranas a través de la aplicación de mensajería Telegram cuando detecta crecidas peligrosas en cauces o barrancos.

El proyecto, bautizado como 'Flood Detector', nació tras la DANA, que evidenció la necesidad de sistemas de alerta más eficaces. Las jóvenes explican que su sistema se instala estratégicamente a varios kilómetros de poblaciones vulnerables y que, al detectar un aumento rápido del nivel del agua, envía automáticamente una notificación al móvil de los residentes, indicando la ubicación de los sensores y distancia del agua.

Las creadoras subrayan que esta herramienta puede complementar los mecanismos de aviso existentes, a veces insuficientes para reaccionar a tiempo, y puede reducir significativamente los riesgos para la población. Además el proyecto tiene aplicaciones más allá de las seguridad ciudadana, podría utilizarse en el sector agrícola, para regular el agua en canales o incluso en espacios privados como garajes.

El detector ha llamado la atención más allá de España, ya que ha obtenido el primer premio de su categoría en a competición europea Educaixa Challenge en Albania. El director del centro ha señalado que iniciativas de este tipo representan la esencia de una educación aplicada a problemas reales, además con un coste muy inferior a otros sistemas ya existentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Jerez mide los daños tras el temporal y prepara la petición de zona catastrófica

Se mantiene el desalojo de 650 vecinos de la zona rural de Jerez al no bajar el caudal del Guadalete

Publicidad

El Tiempo

Estudiantes crean un detector de riadas

Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas

Roberto Brasero

Roberto Brasero lo confirma: el día de la marmota se instala en el tiempo con la llegada de "más borrascas"

Zona cortada en Pontevedra

Ríos desbordados y cortes de carreteras en Pontevedra por las intensas lluvias

César Gonzalo
Precipitaciones persistentes

Siguen las lluvias, parece el día de la marmota: César Gonzalo avisa que serán tantas que preocupan los ríos

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas
TEMPORAL

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

Imagen del oleaje en Baleares
El Tiempo

El temporal deja rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Cataluña y fuerte oleaje en Galicia

Avisos por lluvia, nieve, viento y oleaje en casi todo el país y 45 carreteras afectadas, con cortes por nieve e inundaciones en la red secundaria.

Tornado Kristin
Tornado

Un tornado con granizo deja importantes daños materiales en Plasencia en apenas diez minutos

El fenómeno, registrado entre las 16.20 y las 16.30 horas, provoca destrozos en vehículos, viviendas e infraestructuras sin causar heridos.

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Cambia el mes, pero el tiempo todavía no"

Se mantiene el desalojo de 650 vecinos de la zona rural de Jerez al no bajar el caudal del Guadalete

Jerez mide los daños tras el temporal y prepara la petición de zona catastrófica

La previsión de César Gonzalo

Final de semana con una breve tregua antes de la llegada del enésimo frente de lluvia

Publicidad