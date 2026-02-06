El Tiempo
Listado completo con todos los nombres de las borrascas de este 2026: las que llegan después de Leonardo y Marta
El Grupo Suroeste, alianza europea de servicios meteorológicos en la que se integra la AEMET, diseña cada año el listado con los nombres de todas las borrachas de la temporada. Esto se realiza para facilitar la identificación de los fenómenos y favorecer la cooperación y la provisión de información.
La elaboración del listado con el nombre de las borrascas de la temporada 2025-2026 corresponde al Grupo Suroeste, asociación europea integrada porlos servicios meteorológicos nacionales de España (AEMET), Portugal (IPMA), Francia (Météo‑France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux) y, desde esta temporada, Andorra (MeteoAnd). Cada año se debaten y acuerdan 21 nombres consecutivos, en orden alfabético y alternando femeninos y masculinos.
El listado final de nombres sigue estos criterios:
- Facilidad de pronunciación en todos los países participantes.
- Evitar duplicidades con otros sistemas de nombramiento, como el de huracanes.
- Evitar nombres que puedan resultar ofensivos o generar confusión.
- Representar la diversidad cultural del grupo.
Una vez aprobada la lista, se publica oficialmente y se mantiene durante toda la temporada.
Este sistema, implantado en el suroeste europeo en 2017, tiene como objetivo facilitar la comunicación del riesgo meteorológico y mejorar la coordinación entre países. Así, una vez fijado el nombre, todos los países del grupo utilizan esa denominación en sus avisos y comunicaciones.
Así, el sistema permite no solo mejorar la coordinación entre servicios meteorológicos, sino mejorar la comunicación del riesgo a la ciudadanía. En general, por tanto, estas son las razones fundamentales para nombrar las borrascas:
- Unificar mensajes entre países.
- Evitar contradicciones entre medios de comunicación.
- Aumentar la percepción del riesgo en la población.
- Facilitar la labor de protección civil y emergencias.
En este sentido, no todas las borrascas son bautizadas. Solo forman parte de la lista los fenómenos atmosféricos potencialmente peligrosos, es decir, aquellas borrascas que cumplen criterios de gran impacto, definidos por los servicios meteorológicos del Grupo Suroeste:
- Avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes.
- Avisos naranjas o rojos por lluvias o nevadas, acompañados de avisos amarillos por viento.
Las borrascas de 2026
Como la temporada comenzó en 2025, algunas borrascas ya han pasado:
- Alice: dana nombrada por AEMET (7 oct 2025).
- Benjamin: borrasca nombrada por Météo-France (22 oct 2025).
- Claudia: borrasca nombrada por AEMET (10 nov 2025).
- Davide: borrasca nombrada por Météo-France (5 dic 2025).
- Emilia: borrasca nombrada por AEMET (11 dic 2025).
- Francis: borrasca nombrada por IPMA (29 dic 2025).
- Goretti: borrasca nombrada por Météo-France (6 ene 2026).
- Harry: borrasca nombrada por AEMET (16 ene 2026).
- Ingrid: borrasca nombrada por IPMA (20 ene 2026).
- Joseph: borrasca nombrada por IPMA (25 ene 2026).
- Kristin: borrasca nombrada por IPMA (27 ene 2026).
- Leonardo: borrasca nombrada por IPMA (2 feb 2026).
Por otro lado, este es listado para las próximas borrascas posibles en 2026:
- Marta.
- Nils.
- Oriana.
- Pedro.
- Regina.
- Samuel.
- Therese.
- Vitor.
- Wilma.
