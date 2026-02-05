Roberto Brasero: "La borrasca Leonardo pierde fuerza este viernes pero no llega la calma"

Este jueves tenemos un frente de precipitaciones abundantes atravesando la península de sur a norte. Es el que esta mañana ha pasado por la zona centro y luego ha estado descargando en Navarra o Aragón, dejando también nuevas nevadas en Pirineos.

Detrás de este frente están entrando sucesivas bandas de precipitación, ya no tan abundantes, pero sí algunas fuertes y hasta con granizo, en el caso de Galicia por ejemplo, y lo que es más importante: con más lluvias para esas zonas donde tanto ha estado lloviendo como el área de Grazalema y Ronda.

De hecho el aviso que esta mañana era de nivel amarillo en la sierra de Grazalema ha subido de nuevo a nivel naranja hasta las seis de esta tarde. Todas estas cantidades, aunque sean menos que las de ayer, se van sumando y siguen aumentando el caudal de los ríos y el nivel de los embalses, a donde llegan caudalosos y donde tienen que abrir compuertas para evitar males mayores. El riesgo continúa en Galicia, Extremadura, Toledo, Ávila y sobre todo en Andalucía.

Leonardo se retira mañana

Además el viento se ha sumado hoy con rachas fuertes en muchas zonas de España. Mañana viernes será una jornada de transición entre la borrasca Leonardo que empieza a retirarse y otra borrasca más que llegará el sábado. Todavía lloverá mañana aunque no tanta cantidad como en estos últimos dos días.

Pero ojo que un día más las lluvias más copiosas se esperan en esas mismas zona donde ha caído mucho como el oeste de Galicia, norte de Extremadura y de nuevo la sierra de Grazalema en Cádiz. Ahí seguirán mañana los avisos por lluvia aunque volverán a bajar a nivel amarillo.

En el resto de España seguirán entrando nubes con lluvias muy repartidas aunque más débiles en general, con nevadas en las montañas y con un viento todavía soplando fuerte en el este de España. Leonardo en retirada y las temperaturas… mañana más bajas. Se notará un día más fresco que el día, sobre todo al final de la jornada.

El sábado, otra borrasca

Con esa bajada de temperaturas irá bajando también la cota de nieve y el sábado, al comienzo del día; no se descarta algún descenso local de la cota hasta los 700/800 m en la mitad norte, pudiendo las nevadas afectar a puntos de la meseta Norte o aledaños al Pirineo, aunque luego la cota de nieve tenderá a subir a 1100/1500 m, según los cálculos de AEMET.

El sábado podrían descansar de las precipitaciones en el extremo norte, con ratos de sol incluso en el litoral cantábrico; las lluvias serán menos probables y menos abundantes en Cataluña, Baleares y litoral de la comunidad de Valenciana… pero por el oeste peninsular irá entrando una nueva borrasca y nuevos frentes atlánticos barrerán la Península, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en el oeste, zona centro y sobre todo de nuevo en Andalucía, en especial en el entorno del Estrecho y sierras cercanas, donde se activarán de nuevo los avisos de nivel naranja.

Esta borrasca si finalmente llega con la fuerza prevista recibiría el nombre de Marta, que es el siguiente nombre del listado de borrascas de alto impacto y tomaría el relevo de Leonardo para dejar lluvias casi en los mismos lugares. Por eso, aunque durante el viernes posiblemente llueva menos, todavía no podemos bajar la guardia.

