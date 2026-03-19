El temporal de Canarias también afectará a la península durante el fin de semana

En este Día del Padre se recrudece el temporal en las islas Canarias, con el paso de un nuevo frente de la borrasca de gran impacto Therese. No será el último: por lo menos hasta el domingo, las islas seguirán bajo el temporal. Además, veremos como estos sistemas frontales también afectarán a la península. Como primera consecuencia, mañana bajarán las temperaturas.

Canarias en alerta

Los avisos de AEMET en este jueves se extienden por las islas. Cuando el reloj marca las 10.00 horas de la mañana, el nivel de riesgo máxima se mantiene en naranja, peligro importante. Se encuentra activo por oleaje de más de 6 metros en La Palma y el Hierro. Por viento está vigente por rachas que pueden superar los 90 km/h en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. También las lluvias activan el aviso naranja por acumulaciones que puedan superar los 80 litros/m2 en 12 horas en el sur de Gran Canaria. En el resto del archipiélago también hay que extremar las precauciones, porque en todas las islas encontramos avisos activos de nivel amarillo. Incluso por nevadas en las zonas más altas.

Borrasca Therese

Las lluvias serán persistentes, puntualmente fuertes y podrán dejar granizadas en el oeste del archipiélago, con el paso de las horas llegarán al resto. En la península, los largos frente de esta borrasca afectarán al oeste. Durante la tarde, se podrán dar algunos chubascos en el oeste de Andalucía, de Extremadura, incluso en el sur de Pontevedra.

En las costas del Mediterráneo, ha aumentado la nubosidad y la posibilidad de tener lluvias débiles en las costas del Levante. Hoy, en el día grande de las Fallas de Valencia, no debería enturbiar el momento de la Cremà cuando se quemen los monumentos falleros durante la noche. El estado del mar empeora en el mar de Alborán, con avisos por oleaje en las costas de Cádiz, de Málaga, de Granada, de Almería y de Melilla. En las costas del Cantábrico y en el interior tendremos grandes claros.

Fin de semana

El temporal continuará en Canarias, como poco hasta el domingo, con la borrasca Therese estática cerca de las islas. Desde allí, llegará un frente a la península que mañana dejará temperaturas más bajas, además lluvias en el suroeste. Se prevén de cara a la tarde del viernes en Extremadura, oeste de Andalucía y Melilla. Durante la mañana del sábado esas lluvias llegarán al centro y de nuevo al Mediterráneo. Será débiles y tenderán a remitir por la tarde. El domingo, las nubes se mantendrán en la mitad sur, con temperaturas que se habrán recuperado del descenso previsto para mañana.

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