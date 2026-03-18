La nueva borrasca de gran impacto ya afecta al sur del país con un largo temporal

El día ha comenzado con un pequeño sobresalto en el sur por un temblor enfrente de las costas de Málaga. Ha alcanzado una magnitud de 4,4 a las 00:19h de este miércoles, afortunadamente no ha producido daños. Además, durante la madrugada los primeros efectos de la borrasca Therese llegaban a esta zona en forma de chubascos. En la Península esta potente borrasca nos afectará de refilón, por el momento. Donde más preocupa su presencia es en Canarias.

Temporal en Canarias

Hoy se activan los primeros avisos de AEMET en las islas. Con nivel amarillo por oleaje que podrá superar los 5m de altura y rachas de viento que podrán rebasar los 80 km/h en el oeste del Archipiélago. Además, las lluvias ya podrán ser puntualmente fuertes en el norte de las islas, incluso podrán darse nevadas en zonas altas. Hoy comienza un temporal que será largo, porque la borrasca Therese se quedará prácticamente estacionaria, afectando durante toda la semana a Canarias. Mañana lo hará con más viento y más lluvia.

Menos calor

Tras el día preveraniego que nos dejó este martes, tendremos temperaturas cálidas, pero menos que las de ayer. Con una bajada que restará de 3º a 4º en casi todo el país, salvo en el nordeste. Volverán a pasar de los 25º en Bilbao y de los 20ºC en el Cantábrico, Galicia, y mitad sur. En el centro se quedarán muy cerca de los 20º con unos 19º previstos en Madrid, Zamora y Ciudad Real. Son los efectos de la llegada de unos de los frentes de la nueva borrasca de gran impacto.

De refilón

Desde Canarias llegarán a la península varias bandas de precipitación, de momento no nos afectarán de lleno. En este miércoles han dejado algunas tormentas en el área del Estrecho y Málaga, son precipitaciones que irán perdiendo fuerza. Aún se esperan algunos chubascos en Huelva, Sevilla, Badajoz, y algunas gotas en Pontevedra y Girona. En el resto la presencia de esta borrasca se traduce en abundantes nubes de tipo medio y alto, que van a decorar nuestros cielos y que nos dejarán probablemente un bello atardecer. En el resto del Mediterráneo predominarán los grandes claros.

Día grande en las Fallas

Mañana llega uno de los días más icónicos de las Fallas de Valencia, llega la Cremà. Aumenta la posibilidad de lluvias en Valencia, por la mañana podrán caer algunas gotas. Al final de la tarde, cuando comiencen a arder los monumentos falleros, ya no debería llover. Las nubes también serán abundantes en Cataluña y en el oeste de la península. En el resto de regiones tendremos cielos despejados, salvo en Canarias donde el temporal continuará.