Roberto Brasero avisa de que el temporal Therese se extiende a la Península: "Nubes y temperaturas en descenso"

Atención en el archipiélago canario donde este jueves y también el viernes tendremos un temporal de viento y olas con lluvia que podrán ser fuertes y persistentes, con acumulaciones que podrían superar los 300 l/m2 en los próximos días en algunas zonas de las islas, sobre todo de La Palma y Tenerife. De momento para mañana quizá lo más destacable será el viento con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto.

Y ojo al temporal marítimo con olas de 5 metros en algunas costas. Además tendremos nevadas en el archipiélago: la cota de nieve descenderá hasta los 1800 - 1900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife.

El viernes seguirá el temporal marítimo y de viento y lluvias, con tormentas que pueden ser fuertes, y para el fin de semana se mantendría el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del archipiélago con precipitaciones más probables en medianías, cumbres y vertientes suroeste de las islas de mayor relieve.

Temperaturas en descenso

En la península notamos a Therese en esas nubes que ya han ido entrando hoy por muchas zonas, aunque en general con poca lluvia, y también en el viento que llega al sur de Andalucía. Mañana las rachas de levante serán aún más fuertes en las costas del estrecho y el mediterráneo andaluz, con aviso de nivel naranja en las de Granada y el poniente almeriense, por viento del este y nordeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 4 metros.

Seguirán las nubes en el extremo occidental de España y, como novedad también tendremos mañana un aumento de la nubosidad en el este de España donde nos podrá llover en la Comunidad Valenciana por la mañana aunque por la noche ya estas lluvias serán poco probables.

Más sol cuanto más al norte pero con temperaturas en descenso en el Cataluña, Aragón, Navarra y el País Vasco, donde no serán tan elevadas como estos últimos días. El viernes bajarán aún más para estrenar la primera con ambiente revuelto en la península y ese temporal que seguirá en Canarias.

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