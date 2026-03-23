La Semana Santa comenzará con frío y posibles nevadas: César Gonzalo avanza la previsión

Empezamos la semana con tiempo anticiclónico en casi todo el país, salvo en Canarias. Las islas siguen bajos los efectos de la borrasca Therese, que hoy podrá provocar la aparición de fuertes tormentas. No será hasta mediados de semana cuando regrese la calma allí, al irse deshaciendo este persistente sistema de bajas presiones. Mientras una masa de aire polar nos dejará un inicio de Semana Santa frío, incluso con nevadas.

Temporal en Canarias

Se mantienen los avisos por fuertes tormentas en todo el archipiélago. Asciende a naranja, peligro importante, en El Hierro, La Gomera y Tenerife. En estos puntos se prevén fuertes chaparrones que podrán acumular más de 30 litros/m2 en una hora, y además fuertes granizadas. Por otro lado, el viento y el oleaje pierden fuerza.

De anticiclón

Lunes con tiempo estable en el resto del país. En general, esta calma se mantendrá durante los próximos días. Hoy, las nubes más abundantes se encuentran en el nordeste. Podrán dejar algunas lloviznas débiles durante la mañana en el litoral catalán, por la tarde se podrán extender a Baleares, el litoral de Castellón, Valencia y en zonas de montaña del sur de Andalucía. Salvo en estos puntos en el resto tendremos una jornada en la que predominarán los grandes claros. En cuanto al viento, alcanzará rachas fuertes en Girona y el norte de Galicia.

Cambios en las temperaturas

Serán más elevadas que las de ayer en el sur. Con máximas que llegarán a los 25 ºC en Sevilla; A los 23º en Badajoz; Y los 20 ºC en Toledo y Murcia. Al contrario sucederá en el norte, con una bajada de las máximas que restará hasta 5º a los valores de ayer. Para dejar sólo 13º de máxima en Soria y Vitoria. Al margen de los cambios se mantendrán en el sur de Galicia, con 22 ºC previstos en Pontevedra.

Semana Santa

Se mantiene la tendencia de la previsión que avanzábamos el pasado viernes. Se prevé que la semana del 30 de marzo al 5 de abril, sea más fría de lo habitual para esas fechas. Además, las precipitaciones serán menos abundantes de lo normal en el oeste y centro del país. Podemos afinar más en su comienzo. La llegada de una masa de aire polar dejará un frío fin de semana de Domingo de Ramos. Es más, el paso de un frente frío podrá dejar nevadas en las montañas del norte, incluso en las del centro podrán caer algunos copos. Lógicamente iremos confirmando este pronóstico con el paso de los días.

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