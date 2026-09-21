Roberto Brasero: "El verano se prolonga"

Último día del verano

Con sol y calor se presenta este martes, último día del verano 2026. Será en la madrugada del miércoles, a las 2 horas y 5 minutos exactamente, cuando comience el otoño en nuestro hemisferio norte. Cambiaremos de estación en el calendario porque el tiempo seguirá igual: soleado y caluroso. Más que las postrimerías del verano podría parecer que estamos en mitad de la estación. Despediremos el verano con una máxima prevista de 38º en Badajoz y en Ourense, alcanzaremos los 37º en Córdoba y Sevilla, 34º en Guadalajara y 31ºde máxima para mañana en Logroño y en León.

Sol, calor y viento de Levante

Bajarán ligeramente las temperaturas de mañana respecto a las de hoy en Ceuta y en Cataluña pero subirán todavía un poco más en toda la mitad sur peninsular y en Canarias. Tendremos algo de calima en el archipiélago canario, nieblas matinales en Galicia y Asturias y viento de levante que vuelve a arreciar mañana en el Estrecho donde podría acumular algo de nubosidad e incluso alguna llovizna. Pero sobre todo tendremos mucho sol mañana para despedir el verano, el mismo sol que lucirá el miércoles cuando nos despertemos y ya sea otoño. Cambiará la estación, pero de momento no cambia el tiempo.

El verano más cálido desde 1869

Precisamente la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado hoy el resumen climatológico de este verano en 2026 donde se confirma que ha batido el récord de la serie histórica (que empieza en 1961) con una temperatura media en la España peninsular de 24,5°C, lo que supone 2,4 °C más que el promedio del periodo de referencia 1991-2020. Pero es que, además, la AEMET ha realizado un estudio climatológico para remontarse a los años y décadas previas a 1961. Y con fiabilidad científica ha llegado hasta el año 1869 y no ha encontrado un verano con temperatura más altas que el que ahora termina: "aunque la incertidumbre en los datos aumenta conforme más nos alejamos en el tiempo, también puede afirmarse que el verano de 2026 ha sido el más cálido desde, al menos, 1869. No hay precedentes, por lo tanto, de un verano con temperaturas tan altas como el de 2026 en los últimos 157 años", afirma la agencia estatal.

El verano se prolonga

Además se ha constatado este año también una tendencia que se va instalando en nuestro clima: el verano se prolonga. Tanto por delante como por detrás del trimestre junio julio y agosto considerado propiamente como verano climatológico. Este año "la estación se extendió más allá de sus límites habituales, con temperaturas propias de pleno verano durante la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre", según la AEMET. Pero es que además en esta recta final de septiembre, cuando ya astronómicamente estemos en otoño, las temperaturas seguirán siendo elevadas en la mayor parte de España. Entre 5º a 10º más altas de las correspondientes para esta fecha. El verano termina, pero el calor sigue.