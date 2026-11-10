Roberto Brasero: "La borrasca Charles será peor que Bruna"

Desde este martes a medianoche y hasta las 16:00 horas de hoy se habían acumulado ya 286 l/m2, según los datos que ha difundido Meteo Ávila en la red X: 161 l/m2 en El Puerto del Pico (Ávila) y 125 l/m2 en Piornal (Cáceres) el pueblo más alto de Extremadura, datos estos últimos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El miércoles todavía seguirá lloviendo en estas zonas, por lo que el riesgo de desbordamientos se incrementa. Pero además, las precipitaciones van a llegar a otras zonas donde este martes no ha llovido y como característica especial del día de mañana, también tenemos el viento.

Las rachas de viento ponen en aviso de nivel rojo a la isla de La Palma, donde podemos tener rachas huracanadas en las Cumbres con más de 130 km/h, y nivel naranja de avisos por viento en buena parte del oeste centro y sur peninsular. Es un viento que irá arreciando a lo largo del día, lo mismo que pasará con las lluvias: irán a más según avance la jornada.

Para el miércoles se mantienen los avisos de nivel rojo en Cáceres y Ávila y de nivel naranja en buena parte de Andalucía, donde las lluvias pueden ser fuertes y abundantes, sobre todo por la tarde. Llegarán al final del día al Cantábrico oriental y al Mediterráneo ya mucho más debilitadas, pero son esas zonas donde mañana el tiempo cambiará respecto al de hoy.

Las temperaturas irán en ligero descenso, aunque serán mínimo. Lo importante del miércoles es que la borrasca Charles llega con toda su fuerza, la de una ciclogénesis explosiva, para dejar más viento y más lluvia en más zonas de España.