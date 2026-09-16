Roberto Brasero: "Caen 10º las temperaturas y habrá fuertes tormentas en el este"

Segundo aviso del otoño

Tras un primer aviso la semana pasada, hoy volvemos a tener otro atisbo del tiempo otoñal que prolongará todavía mañana. El viernes y el fin de semana volverá la estabilidad y se recuperarán de nuevo las temperaturas, aunque sin llegar a ser tan altas como las de ayer. Este miércoles el paso de un frente, acompañado de la llegada de aire frío en altura, está trayéndonos un tiempo más inestable. Por un lado, con un acusado descenso de las temperaturas máximas, de más de 10° con respecto al día previo en el norte peninsular. En zonas del Alto Ebro y del Cantábrico oriental las máximas se están quedando en el entorno de los 20° a 22° cuando ayer rozaban o superaban los 30º. Sí los seguimos superando en el Guadalquivir y sur de Canarias donde todavía sigue el calor con máximas de 35°. Mañana hará menos.

Lluvias fuertes en el este

Y por otro lado tenemos lluvias y chubascos fuertes que todavía pueden persistir y ganar intensidad en las próximas horas en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla La Mancha y Mallorca. Tormentas que en algunos casos podrán estar acompañados de granizo grande y de rachas muy intensas de viento. Según los avisos de AEMET para esta tarde en esta zonas, podrían acumularse más de 40 l/m2 en menos de 1 hora, o más de 100 l/m2 en tan solo 2 o 3 horas. Todavía seguirán de madrugada y mañana jueves a primeras horas, sobre todo, extendiéndose los avisos a la Región de Murcia y el este de Andalucía y manteniéndose en el resto.

Jueves complicado a primera hora

Por lo tanto este jueves todavía nos esperan lluvias y tormentas fuertes en el este de España, sobre todo por la mañana y en la madrugada previa. Lluvias que por momentos pueden ser abundantes y algunas de las tormentas acompañadas de granizo y fuerte viento, como en el caso de Baleares, el litoral de Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, el este de Castilla La Mancha y este Andalucía. A partir del mediodía pueden seguir las lluvias y tormentas en las mismas zonas pero ya irán perdiendo intensidad y por lo tanto se irán levantando los avisos que a primera hora del día aún serán de riesgo importante. En el resto de España un panorama mucho más tranquilo con cielos nubosos todavía en el Cantábrico con lloviznas por tarde y más despejado en el resto de España. En Canarias bajarán las temperaturas mañana y también en el sureste peninsular en un día ya de menos calor, y en el resto de España, donde han bajado hoy mañana las máximas se quedarán igual. Antes amanecerá con temperaturas más bajas que las de hoy y por lo tanto con más fresco en el centro y norte peninsular. Seguirá siendo todavía una noche muy calurosa en Canarias, el l sur de Andalucía y Ceuta y Melilla.