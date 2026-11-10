La previsión
Mercedes Martín avisa de más de 300 l/m² y rachas de más de 130 km/h con la llegada de Bruna y Charles
Empieza el temporal y estemiércoles será el día más adverso del episodio, con más de 150 l/m² en puntos del Sistema Central, cerca de 100 l/m² en sierras andaluzas y viento muy intenso en Canarias
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La interacción de las borrascas Bruna y Charles mantendrá a España en alerta.. Las lluvias, el viento y el temporal marítimo ganarán intensidad durante las próximas horas, con especial atención al oeste y sur peninsular y a Canarias.
Bruna continúa situada al noroeste de la Península y mantiene el paso de frentes por la vertiente atlántica. Al mismo tiempo, Charles, una borrasca de alto impacto y procedencia subtropical, avanza rápidamente hacia nuestro entorno arrastrando una masa de aire cálida y muy húmeda de origen tropical.
La combinación de ambos sistemas podrá dejar precipitaciones muy abundantes y persistentes y rachas muy fuertes de viento. No se descartan inundaciones locales, crecidas de ríos y barrancos y posibles deslizamientos de tierra.
Uno de los puntos más delicados será el Sistema Central. A lo largo de todo el episodio, los acumulados podrán superar localmente los 300 l/m², especialmente en su mitad occidental.
[[h2:Este martes, hasta 150 l/m² en el Sistema Central]]
Las bandas de precipitación asociadas a Bruna seguirán recorriendo este martes buena parte de la vertiente atlántica.
Las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León, donde localmente podrán acumularse entre 40 y 60 l/m² en 12 horas.
El episodio será más intenso en el entorno del Sistema Central. En su mitad occidental podrán superarse los 120-150 l/m² a lo largo de este martes.
El viento también tendrá protagonismo. Se esperan rachas muy fuertes en zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte y centro peninsular, que podrán superar los 100 km/h en puntos de la Cordillera Cantábrica.
En el litoral occidental de Galicia, las rachas podrán superar los 70 km/h y el temporal marítimo dejará olas de entre 4 y 5 metros.
Charles empieza a hacerse notar en Canarias
Los primeros efectos de Charles llegarán a Canarias desde las últimas horas de este martes.
El viento aumentará de forma muy significativa y durante el miércoles se esperan rachas de entre 80 y 100 km/h en cumbres y zonas expuestas al flujo del suroeste.
La interacción del viento con la orografía podrá intensificar aún más las rachas. Se contempla más de 130 km/h en algunos puntos de La Palma y Tenerife.
Además, el frente frío asociado a Charles recorrerá el archipiélago durante el miércoles, dejando precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta.
Las lluvias podrán ser fuertes o muy fuertes en La Palma, donde se esperan los mayores acumulados, y perderán intensidad conforme avancen hacia las islas orientales.
El miércoles, el día más adverso
Este miércoles será el día más complicado del episodio.
Charles se desplazará por el flanco sur de Bruna y probablemente penetrará en la Península desde Portugal. Todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria exacta, un factor clave para determinar dónde terminarán concentrándose los mayores acumulados.
Las precipitaciones serán generalizadas y podrán ir acompañadas de tormenta. Serán menos abundantes cuanto más hacia el nordeste, salvo en algunos puntos de los Pirineos.
En amplias zonas del oeste, sur y centro peninsular podrán recogerse más de 40-60 l/m², especialmente a barlovento de los principales sistemas montañosos.[[h2:Cerca de 100 l/m² en las sierras andaluzas]]
Andalucía será otra de las zonas donde habrá que prestar especial atención.
Durante el miércoles, podrán rondarse los 100 l/m² en las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, Ronda y otros puntos de la provincia de Málaga.
Los acumulados podrán ser todavía superiores en el Sistema Central. En su mitad occidental existe la posibilidad de volver a superar localmente los 150 l/m².
Sumando las precipitaciones de todo el episodio, algunos puntos de esta zona podrán rebasar los 300 l/m².
Rachas de 90 a 100 km/h incluso en zonas bajas
La lluvia no será el único fenómeno adverso del miércoles.
A partir del mediodía, el viento se intensificará claramente en el cuadrante suroeste peninsular.
Las rachas podrán alcanzar entre 90 y 100 km/h no solo en áreas montañosas, sino también en zonas más bajas de Andalucía, especialmente cerca del litoral, Extremadura y el extremo occidental de Castilla-La Mancha.
El temporal marítimo también irá a más en el golfo de Cádiz, donde las olas podrán alcanzar unos 5 metros al final de la jornada.
La intensidad del viento podrá provocar la caída de ramas, árboles y elementos vulnerables, además de incidencias en zonas costeras.
El jueves comenzará a remitir el temporal
A partir del jueves 12, el escenario más probable apunta a una mejora progresiva a medida que Charles se aleje hacia el nordeste.
Todavía podrán producirse chubascos localmente fuertes y persistentes en algunos puntos del tercio norte.
El viento también perderá intensidad en el oeste, aunque las rachas muy fuertes tenderán a desplazarse hacia el centro y la mitad oriental peninsular.
Temperaturas suaves y poca nieve
A pesar del temporal, las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves para noviembre.
La masa de aire asociada al episodio llegará desde el Atlántico y será cálida y muy húmeda, por lo que la cota de nieve permanecerá elevada.
La inmensa mayoría de las precipitaciones caerá, por tanto, en forma de lluvia, incluso en muchas zonas de montaña.
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