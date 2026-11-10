Mercedes Martín avisa de más de 300 l/m² y rachas de más de 130 km/h con la llegada de Bruna y Charles

La interacción de las borrascas Bruna y Charles mantendrá a España en alerta.. Las lluvias, el viento y el temporal marítimo ganarán intensidad durante las próximas horas, con especial atención al oeste y sur peninsular y a Canarias.

Bruna continúa situada al noroeste de la Península y mantiene el paso de frentes por la vertiente atlántica. Al mismo tiempo, Charles, una borrasca de alto impacto y procedencia subtropical, avanza rápidamente hacia nuestro entorno arrastrando una masa de aire cálida y muy húmeda de origen tropical.

La combinación de ambos sistemas podrá dejar precipitaciones muy abundantes y persistentes y rachas muy fuertes de viento. No se descartan inundaciones locales, crecidas de ríos y barrancos y posibles deslizamientos de tierra.

Uno de los puntos más delicados será el Sistema Central. A lo largo de todo el episodio, los acumulados podrán superar localmente los 300 l/m², especialmente en su mitad occidental.

Las cifras del temporal del 10 de noviembre | Antena 3 Noticias

[[h2:Este martes, hasta 150 l/m² en el Sistema Central]]

Las bandas de precipitación asociadas a Bruna seguirán recorriendo este martes buena parte de la vertiente atlántica.

Las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León, donde localmente podrán acumularse entre 40 y 60 l/m² en 12 horas.

El episodio será más intenso en el entorno del Sistema Central. En su mitad occidental podrán superarse los 120-150 l/m² a lo largo de este martes.

El viento también tendrá protagonismo. Se esperan rachas muy fuertes en zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte y centro peninsular, que podrán superar los 100 km/h en puntos de la Cordillera Cantábrica.

En el litoral occidental de Galicia, las rachas podrán superar los 70 km/h y el temporal marítimo dejará olas de entre 4 y 5 metros.

Charles empieza a hacerse notar en Canarias

Los primeros efectos de Charles llegarán a Canarias desde las últimas horas de este martes.

El viento aumentará de forma muy significativa y durante el miércoles se esperan rachas de entre 80 y 100 km/h en cumbres y zonas expuestas al flujo del suroeste.

La interacción del viento con la orografía podrá intensificar aún más las rachas. Se contempla más de 130 km/h en algunos puntos de La Palma y Tenerife.

Además, el frente frío asociado a Charles recorrerá el archipiélago durante el miércoles, dejando precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta.

Las lluvias podrán ser fuertes o muy fuertes en La Palma, donde se esperan los mayores acumulados, y perderán intensidad conforme avancen hacia las islas orientales.

Mapa avisos lluvias y tormentas | Antena 3 Noticias

El miércoles, el día más adverso

Este miércoles será el día más complicado del episodio.

Charles se desplazará por el flanco sur de Bruna y probablemente penetrará en la Península desde Portugal. Todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria exacta, un factor clave para determinar dónde terminarán concentrándose los mayores acumulados.

Las precipitaciones serán generalizadas y podrán ir acompañadas de tormenta. Serán menos abundantes cuanto más hacia el nordeste, salvo en algunos puntos de los Pirineos.

En amplias zonas del oeste, sur y centro peninsular podrán recogerse más de 40-60 l/m², especialmente a barlovento de los principales sistemas montañosos.

[[h2:Cerca de 100 l/m² en las sierras andaluzas]]

Andalucía será otra de las zonas donde habrá que prestar especial atención.

Durante el miércoles, podrán rondarse los 100 l/m² en las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, Ronda y otros puntos de la provincia de Málaga.

Los acumulados podrán ser todavía superiores en el Sistema Central. En su mitad occidental existe la posibilidad de volver a superar localmente los 150 l/m².

Sumando las precipitaciones de todo el episodio, algunos puntos de esta zona podrán rebasar los 300 l/m².

La previsión del miércoles 11 de noviembre | Antena 3 Noticias

Rachas de 90 a 100 km/h incluso en zonas bajas

La lluvia no será el único fenómeno adverso del miércoles.

A partir del mediodía, el viento se intensificará claramente en el cuadrante suroeste peninsular.

Las rachas podrán alcanzar entre 90 y 100 km/h no solo en áreas montañosas, sino también en zonas más bajas de Andalucía, especialmente cerca del litoral, Extremadura y el extremo occidental de Castilla-La Mancha.

El temporal marítimo también irá a más en el golfo de Cádiz, donde las olas podrán alcanzar unos 5 metros al final de la jornada.

La intensidad del viento podrá provocar la caída de ramas, árboles y elementos vulnerables, además de incidencias en zonas costeras.

El jueves comenzará a remitir el temporal

A partir del jueves 12, el escenario más probable apunta a una mejora progresiva a medida que Charles se aleje hacia el nordeste.

Todavía podrán producirse chubascos localmente fuertes y persistentes en algunos puntos del tercio norte.

El viento también perderá intensidad en el oeste, aunque las rachas muy fuertes tenderán a desplazarse hacia el centro y la mitad oriental peninsular.

Temperaturas suaves y poca nieve

A pesar del temporal, las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves para noviembre.

La masa de aire asociada al episodio llegará desde el Atlántico y será cálida y muy húmeda, por lo que la cota de nieve permanecerá elevada.

La inmensa mayoría de las precipitaciones caerá, por tanto, en forma de lluvia, incluso en muchas zonas de montaña.