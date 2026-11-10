César Gonzalo pide extremar la precaución ante dos borrascas que amenazan con inundaciones y fuertes vientos

Tenemos por delante una situación muy complicada, vamos a sufrir los efectos de dos borrascas de gran impacto combinadas. Como consecuencia hoy miramos con preocupación a algunos ríos de Extremadura y Ávila. Mañana además de las consecuencias de las lluvias, se suma la de los intensos vientos. Obligando a vigilar durante el miércoles la posible caída de árboles, desprendimientos de cornisas o de tejas. Día de huelga general con rachas que podrían ser huracanadas, mucha precaución.

Borrasca Bruna

Hoy estamos bajo los efectos de la borrasca Bruna, que de nuevo está dejando lluvias muy abundantes el oeste. Obligando a activar el aviso de nivel rojo, peligro extremo, en el norte de Cáceres y sur de Ávila. En ambas áreas se podrán acumular en solo 12 horas, más de 120 litros/m2. Llueve sobre mojado con ríos que crecen rápidamente como el Arenal y el Jerte entre otros. Los avisos, de menor grado, también se activan en Toledo, Guadalajara, Comunidad de Madrid y sur de Galicia.

Las lluvias no deberían aparecer en el Mediterráneo, pero en el resto de país, con más debilidad, hay que contar con ellas.

Viento en el oeste

Ya hoy en este martes el viento será intenso en el oeste, con fuertes rachas de más 90 km/h en la cordillera cantábrica. Donde más preocupa es en Canarias, serán los primeros en sentir los vientos de la segunda borrasca de gran impacto que se acerca. Podrá dejar rachas que superen los 110 km/h en el oeste del archipiélago, donde se activa el aviso de nivel naranja. En general tenemos vientos del sur que dejarán máximas de hasta 25ºC en el norte del País Vasco, y que, a pesar del temporal, solo bajarán ligeramente en el oeste.

Borrasca 'Charles'

Mañana llega la segunda borrasca de gran impacto, de nombre ‘Charles’. Tiene origen tropical, eso significa que viene cargada de lluvias aún más abundantes. Además, se está profundizando y se moverá a gran velocidad, por tanto, el viento que nos deje rozará lo huracanado. Con rachas que podrán superar los 100 km/h en el centro y sureste. Tendremos un miércoles, marcado en lo político por la huelga general y en lo meteorológico con el viento y más lluvia.

11 de noviembre

El día comenzará con relativa tranquilidad, lo peor llegará durante la tarde. Esta borrasca entrará a la península ibérica por Lisboa, donde podría dejar rachas de hasta 140 km/h. De cara a la tarde noche es cuando el viento y la lluvia podrán ser muy fuertes en el oeste. A última hora del día, se extenderán al centro.

Mañana hay que extremar la precaución, especialmente en el suroeste. Donde ya hay avisos por la fuerza del viento, de nivel naranja de momento en Canarias, Huelva y Cádiz, asimismo acompañados de oleaje muy intenso. Después estas dos borrascas se alejarán. No se marcharán las lluvias del todo, pero no serán tan adversas como las que nos van a acompañar durante las próximas 48 horas.

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