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Roberto Brasero avisa de la "potente" borrasca de viento, lluvia y oleaje: "Therese empieza a nacer"

Tenemos ya en plena formación en el Atlántico la borrasca de la que hablaremos en los próximos días. Therese, la número 19 de esta temporada, se transformará a lo largo de mañana y sobre todo el jueves y viernes en una borrasca muy potente que un temporal de viento, lluvia y oleaje en Canarias. También, aunque en menor medida, algunas zonas de la península se verán afectadas

La previsi&oacute;n del tiempo de Roberto Brasero

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Roberto Brasero
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Este martes de momento hemos vivido una jornada cálidamente primaveral en toda España y sobre todo en el Cantábrico oriental donde los valores alcanzados hoy no se registran en muchos días de verano. En la localidad vizcaína de Ibarra han rozado los 29º, una máxima tan alta como la alcanzada en Bailén, en la provincia de Jaén; 28º en Balmaseda y Amorebieta y 27º en el aeropuerto de Bilbao, la misma cifra que se ha registrado hoy en el de Sevilla.

Mañana seguirán siendo cálidas en general pero ya no serán tan altas las temperaturas.

Borrasca en Canarias

Este miércoles ya tendremos formada en el Atlántico la borrasca de la que venimos hablando, Therese, y que va a condicionar el tiempo del resto de la semana. Será en Canarias donde empiece a notarse ya mañana con fuertes rachas de viento y posibles lluvias en las islas occidentales aunque será el jueves y el viernes cuando se espera que pueda golpear con más fuerza al archipiélago.

Así lo informa la AEMET en una nota especial que acaba de publicar y donde podemos leer esta previsión especial para el archipiélago: "El jueves 19 el centro de la borrasca se acercará al archipiélago, lo que se traducirá en un giro del viento a componente sur junto con una intensificación del mismo, con probabilidad de que se alcancen o se superen los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas de las islas, lo que podría ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En paralelo los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con mar combinada de 4 a 5 metros. Además, un segundo frente frío, más activo que el anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta. No se descarta que los chubascos alcancen los 20- 30 mmen1horaenLaPalmayenlasvertientessuryoestedel resto de islas de mayor relieve, mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 40- 60 mm. La cota de nieve descenderá hasta unos 1800- 2000 metros, esperándose nevadas en altas cumbres de La Palma y Tenerife. El escenario más probable para el viernes 20 es que continúe la inestabilidad al permanecer Therese estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve".

Más nubes por el oeste

Mientras tanto, por otro lado, también vamos a notar algo de Therere en la península. Mañana miércoles tendremos nubes en aumento en todo el oeste peninsular, pero sobre todo zonas de Extremadura y Andalucía occidental donde ya podría incluso caer algún chubasco o tormenta débil.

En el resto de España seguirá predominando el sol con brumas matinales en Cataluña y Baleares. En el noreste las temperaturas apenas cambiarán y en Cádiz pueden subir ligeramente pero en el reto de España mañana tendremos un descenso: Una bajada de dos o tres grados respecto a las de ayer que no impedirá que alcancemos de nuevo los 20º en muchos territorios y los 25 grados en el Cantábrico oriental.

Por lo que de nuevo mañana hará más calor en Bilbao, con 25º de máxima prevista, que en Sevilla donde mañana se podrían quedar solo en 23º.

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