Roberto Brasero avanza el tiempo para Semana Santa: "Sin borrascas... de momento"

De momento la Semana Santa no pinta muy mal, sobre todo si la compramos con la de otros años, como hace 2, sin ir más lejos, en el que tuvimos una procesión de borrascas (nunca mejor dicho) que nos dejó unos días muy inestables previos al jueves santo y luego un Jueves Santo de lluvias generalizadas y en el que no pudo salir muchas de las procesiones más destacadas (en la madrugá sevillana, por ejemplo, no salió ni una).

Pero este año estaríamos ante un tiempo muy distinto, una Semana Santa dominada por el anticiclón, pero también con un flujo aire húmedo en el norte de España que dejará nubes en toda la mitad norte y alunas lluvias y nevadas en el Cantábrico y Pirineos. También es destacable el ambiente fresco y el viento fuerte y frío que tendremos para empezar la Semana Santa, al menos hasta el lunes.

Y luego a partir de ahí, además de esas nubes en el extremo norte, aparece para el jueves un amago de borrasca en el Mediterráneo, pero está un poquito difuso y no se sabe muy bien qué pasará con ella. A día de hoy parece que no será muy importante. Ahora lo contamos con más detalle y siempre con esa precaución de que cualquier pronóstico a siete días puede cambiar en este intervalo de tiempo, según nos alejemos hacia ese horizonte de la previsión. En estas fechas los cambios en la previsión son habituales y no sería el primer año en el que después de hacer un pronóstico tal día como el hoy o en el Viernes de Dolores, llega el lunes santo y te da un giro el pronóstico de 180º. No decimos que vaya a pasar, pero siempre hay que coger un precaución lo que digamos aquí para entro de una semana.

Viernes de Dolores y sábado

Para muchos la Semana Santa empieza mañana mismo, viernes llamado de Dolores. Y lo haremos con un tiempo frío para estas fechas, sobre todo por la mañana temprano ya amaneceros con heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte y este de la Sur, moderadas en el Pirineo. Lo más destacable serán las rachas muy fuertes de viento de componente norte en Ampurdán, Pirineo, valle del Ebro y norte de Baleares. En el estrecho también soplará fuerte el levante.

Tendremos nubes en el extremo note con algunas lluvias muy débiles hacia el país vasco y tendremos nubes también en las costas del sur y el sureste (en el Estrecho y mar de Alborán) en baleares y en el norte de Canarias.

El sábado, día muy parecido en las temperaturas pero con más nubes en toda la mitad norte: irán en aumento a lo largo de la jornada y el sábado es probable que tengamos lluvias de nuevo en el cantábrico con nevadas a una cota que irá descendiendo de 1300/1500 metros a 700/1000 m. tras el paso del frente, con probables acumulados significativos en las áreas pirenaica y cantábrica.

Domingo de Ramos

El domingo, día señalado por ser Domingo de Ramos y pistoletazo de salida de los actos litúrgicos de la Semana Santa, se presenta frío pero soleado en general. Seguirán la nubes en el extremo norte peninsular donde continuará entrando viento húmedo de norte que dejará cielos nubosos o cubiertos, con lluvias en el Cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos y nevadas en el entorno pirenaico a una cota que podría bajar hasta los 500 metros, pudiendo hacerlo en otras montañas del norte y este a una cota entre 700/1000 m.

En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Hay uno obstante una posible interferencia en los cielos despejados del resto de España por el posible descuelgue de una borrasca en el área mediterránea.

Según el pronóstico de AEMET, "provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser fuertes. Existe una elevada incertidumbre en el posicionamiento de este sistema, siendo posible que también pudiera acabar afectando al este peninsular y Alborán con baja probabilidad de precipitaciones".

De Lunes Santo a Jueves Santo

El Lunes Santo tampoco subirán mucho las temperaturas, al contrario de los que parecería ayer. Y es que seguirá entrando aire del norte y seguirán las nubes con lluvias débiles en general en el Cantábrico y nevadas en pirineos. Sol para el resto de España.

El martes repetimos panorama: mucho sol salvo en el área cantábrica y pirineos donde seguirá lloviendo y nevando, aunque ese día con menos persistencia y temperaturas que ya vuelven a sumar grados.

El Miércoles Santo eso sería lo destacable: el aumento de las temperaturas que ya nos dejaría valores más propios de estas fechas. Sevilla 28º, Murcia 25º, Ourense 24º , Málaga 23º, Salamanca 20º, Madrid 19º… Más frescas las de la mitad norte tampoco muy elevadas en el este: Pamplona 13º, Valencia 21º…

Y para el Jueves Santo ya empiezan a divergir los pronósticos. Ahora mismo la mayoría apunta a que sigue la estabilidad y se prolonga el tiempo que hemos descrito, pero también vuelve a aparecer la posibilidad de un embolsamiento de aire frío en el Golfo de Valencia que nos metería nubes en todo el Mediterráneo con lluvias incluso en su franja central. El modelo de previsión del Centro Europeo pinta esta posibilidad para el jueves por la mañana, deshaciéndose la borrasca por la tarde y dejando un Viernes Santo libre de precipitaciones en toda España y con temperaturas sensiblemente más altas que las de ahora. Ya veremos cómo evoluciona esta parte del pronóstico ya que a partir el jueves santo aumenta bastante la incertidumbre. Mañana se irá aclarando algo. Seguiremos informando.

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