Roberto Brasero avisa del calor que llega a España: "Se cumplirá el refrán y en ningún territorio será necesario el sayo"

Si sumamos los 9 días de junio a los 31 del mes de mayo, descubrimos que hoy hemos llegado a esa fecha tan señalada en el refranero popular: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Sin embargo, en el sur de España hace ya más de una semana que nos hemos desprendido de la prenda de abrigo mientras que en el norte todavía nos hará falta, al menos, una noche más.

Mañana amaneceremos con unas mínimas previstas de 6º en Burgos, 7º en Soria o en León o 10º en Pamplona y Ourense. Luego la tarde será similar, a la de hoy con máximas de 20º en el cantábrico… y de 37º en Córdoba y Sevilla. Ahí tenemos la diferencia: hoy por ejemplo hemos llegado hasta los 39º en Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba). Mañana serán similares salvo en Málaga y el Estrecho donde bajarán ligeramente.

Viento fuerte

Y es que mañana empieza a cobrar presencia el viento de levante, que ya empezará a dejar algunas rachas fuertes en el estrecho. También soplará fuerte la tramontana en el Ampurdán y los vientos del norte en los litorales atlánticos de Galicia. Y en Canarias sigue el alisio, moderado en general pero con rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Predominará el sol durante este miércoles con nubes en el Cantábrico y el alto Ebro, y algún chubasco por la mañana en Cataluña -incluso cabe la posibilidad de que llueva en Barcelona por la mañana temprano- y tormentas dispersas por la tarde en las sierras del este.

Más calor en camino

La tendencia para los próximos días es la de otra subida generalizada de las temperaturas. Serán días muy calurosos en la mitad sur pero subirán también en el norte donde también irán sumando grados a partir del jueves y donde tendríamos también un caluroso fin de semana. Ahí ya sí se cumplirá el refrán y en ningún territorio de España será necesario ya recurrir al sayo, esa antigua prenda de vestir similar a una túnica o capa larga sin botones, que tradicionalmente cubría el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas y que ahora se asimila a cualquier prenda de abrigo holgada.

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