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Esta Semana Santa paraguas en casa, menos frío, y hoy, fuerte viento: la previsión de César Gonzalo

El viento activa el aviso naranja en Tarragona, Huesca y por oleaje en Girona. Además se esperan rachas fuertes en el resto del nordeste y en Canarias. El tiempo estable va a predominar en casi todo el país, solo se esperan precipitaciones en el extremo norte. Tras el frío invernal del Domingo de Ramos, tendremos una tarde con temperaturas mucho más agradables.

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Esta Semana Santa paraguas en casa, menos frío, y aún hoy fuerte viento: la previsión de César Gonzalo | ANTENA 3

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César Gonzalo
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Las altas presiones desde el oeste nos van a seguir acompañando durante la Semana Santa, así que salvo en el extremo norte donde se esperan algunas lluvias, en el resto se podrá guardar los paraguas. Otra consecuencia de este anticiclón es el fuerte viento que 'encarrila' en su flanco este. Provocando un auténtico vendaval durante el domingo. Fuertes rachas que hoy van a continuar en el nordeste, con una importante novedad: las temperaturas empiezan a subir en toda la península.

Riesgo importante

Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias activan los avisos por viento y oleaje. Destacan provincias como Huesca y Tarragona donde las rachas podrán superar los 100 km/h, donde se activa el aviso de nivel naranja. En las islas Canarias además se suma la presencia de calima, que será abundante en el este de las islas.

Tiempo estable

Lunes Santo con tiempo estable en casi todo el país. La excepción la encontraremos en el extremo norte. Con cielos nubosos acumulados por el viento, que dejarán algunas lluvias débiles en Cantabria, el País Vasco, norte de Burgos y La Rioja. Además, en el entorno de los Pirineos se podrán dar algunas nevadas débiles a una cota de nieve que irá ascendiendo hasta los 1.400m de altura. Salvo en el interior de la mitad norte donde convivirán las nubes y claros, en el resto tendremos un día de cielos poco nubosos en el centro, sur y en el sur de Canarias.

Ascenso térmico

Tenemos por delante una tarde con temperaturas máximas que serán claramente menos frías que las de ayer. Se añadirán hasta 9ºC a los termómetros para dejar valores de 18ºC en Madrid. 20º se prevén en Zamora, Salamanca, Lleida y en Castilla-La Mancha. Las más altas se prevén con 22º en Canarias, Extremadura y en el Guadalquivir. En capitales donde ayer tuvieron un día invernal, hoy llegarán a los 14º como Segovia y Ávila.

Resto de la semana

Día a día las temperaturas serán más cálidas que en la anterior jornada, para desembocar en un Viernes Santo soleado con valores más que primaverales. En el extremo norte se mantiene la posibilidad de lluvias hasta el Jueves Santo, después despejará. En Cataluña y Baleares, mañana aún se esperan rachas fuertes. Además de cara al miércoles se esperan algunos chubascos. En el resto los cielos poco nubosos se mantendrán durante toda esta Semana Santa.

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