Se desploman las temperaturas para dejarnos un frío comienzo de la Semana Santa: César Gonzalo avanza la previsión

Buenas noticias para los que cojan vacaciones esta Semana Santa. Las previsiones apuntan a que no habrá que hacer sitio al paraguas en la maleta. A pesar del comienzo invernal que va a tener.

Desplome térmico

Tendremos un Domingo de Ramos invernal con ambiente frío que hoy comienza a llegar. En este jueves las temperaturas perderán hasta 9º, respecto los valores de ayer. El frío regresa a Castilla y León con máximas que no pasarán de los 8º en Soria y Burgos. Se quedarán con 10º en Pamplona, con 12 ºC en Logroño, 13º en Lugo y 15º en Zaragoza. En el centro la tarde será menos cálida que la de ayer, con unos 17º en Toledo. En cambio, en Andalucía repuntan las máximas con unos 'preveraniegos' 27 ºC en Sevilla.

Sin borrasca

En Canarias por fin se podrán olvidar de la borrasca Therese, aunque costará por los daños que ha provocado. Aún así se esperan algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En la península, el viento seguirá soplando con fuerza en la mitad norte. Dejando fuerte oleaje en sus costas y permitiendo la aparición de lluvias débiles en el Cantábrico oriental. Con el desplome térmico, baja la cota de nieve. A partir de unos 1.000 metros, podrá nevar débilmente en los Pirineos, cordillera cantábrica incluso en zonas altas de La Rioja. En el resto predominarán los grandes claros, especialmente en la mitad sur.

Comienzo invernal

Mañana arranca la Semana Santa. Durante el Viernes de Dolores no tendremos lluvias, pero se mantendrá el ambiente frío. El sábado por el norte llega un frente que dejará lluvias en el extremo norte, para dar paso a un Domingo de Ramos invernal. Según las previsiones será el día más complicado de la Semana Santa: Se esperan frías temperaturas acompañadas de viento. Nevadas en el extremo norte y lluvias que van a recorrer el este del país. Con precipitaciones en el Levante y Baleares. En el resto predominará la estabilidad.

Semana Santa soleada

Mirando a lago plazo es lo que nos dicen los pronósticos, aún pueden cambiar ojo. A partir del lunes santo, notaremos como las temperaturas van a ir ascendiendo. Hasta el miércoles salvo en el Cantábrico, donde esperamos algunas lluvias débiles, y en Canarias donde las precipitaciones podrían aparecer, tendremos cielos soleados. Es más, para el Jueves Santo y Viernes Santo, si no hay variaciones en la previsión los cielos despejados se extenderían al resto del país. Aquí queremos puntualizar que la incertidumbre es alta, y que el pronóstico podría cambiar en el sur de la mano de una borrasca. Es una posibilidad remota, frente a lo que dicen los modelos meteorológicos a día de hoy. Que indican que no habrá problemas en las procesiones de todo el país, en los días más grandes de esta Semana Santa. Pero hay que estar vigilantes por si llegaran cambios.

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