Lunes marcado por un ligero ascenso térmico, pero se espera la llegada de chaparrones: la previsión de César Gonzalo

Tenemos por delante una semana que viene con tiempo revuelto y más corta de lo habitual, gracias al festivo del 1 de mayo. Inestabilidad que necesitará el calentamiento del sol para generar tormentas a partir del mediodía. Por eso tendremos mañanas de paseo y tardes de tormenta. Y todo gracias a las bolsas de aire frío en altura que van a transitar sobre la península. Así llegaremos al 'puente de mayo' con un fin de semana largo, en el que las tormentas se mantendrían el norte.

Tardes de tormenta

Mañana y el miércoles serán los días más complicados de la semana. Con chaparrones que a partir del mediodía serán generalizados en el interior, y que podrán ser localmente fuertes. Chaparrones que para el resto de la semana podrán darse por la tarde en el extremo norte. En el resto predominará el tiempo estable y cálido en general. El día con las temperaturas más bajas llegará pasado mañana, con una bajada importante. Salvo el miércoles seguiremos con máximas cálidas esta semana.

Lunes primaveral

La inestabilidad persistirá en el norte y zonas de montaña, con cielos cubiertos y tormentas por la tarde que podrán ser localmente intensas en el interior de Cantabria, el alto Ebro, Pirineos y meseta norte. Con avisos activos de nivel amarillo por chubascos fuertes, granizadas y rachas de viento en el este de Galicia, interior de Cantabria, norte de Castilla y León, La Rioja y norte de Navarra, Huesca y Cataluña. En el centro, sur y Baleares predominará el tiempo más estable, con algunas nubes de evolución surgiendo en zonas de montaña. En Canarias, la nubosidad y lluvias débiles se mantendrán en el norte de las islas. Además, el viento de levante soplará con fuerza en el área del Estrecho.

Tarde cálida

Lunes con temperaturas en ligero ascenso en el sur y algo más bajas en el Cantábrico. Con de 17 °C en Santander y 18 °C en San Sebastián y Oviedo. En el centro se moverán entre 25º y 27 °C, como en Madrid, Toledo o Valladolid. El calor se intensifica en el oeste, rozando los 30 ºC con 29 °C en Sevilla, Cáceres y Ourense, y hasta 31 °C en Badajoz. En el Mediterráneo oscilarán entre 23 y 29 °C.

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