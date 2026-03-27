Semana Santa de invierno en su inicio y muy primaveral en su final: toda la previsión de César Gonzalo

Ayer los pronósticos meteorológicos nos hablaban de una Semana Santa especialmente tranquila. Sin apenas lluvias, incluso sin apenas nubes en su final. Hoy tenemos algunas novedades en la previsión, pero que nadie se asuste. En gran parte del país se espera una Semana Santa con tiempo estable soleado, si una borrasca que se va a situar en Italia no altera el guion y se mantiene lejos de nuestro país. Borrasca que nos obliga a actualizar pronóstico a largo plazo.

Viernes de Dolores

En lo más inmediato comienza la Semana Santa con un Viernes de Dolores con tiempo estable. Con algunas llovidas que pueden aparecer en el norte del País Vasco, de Burgos, La Rioja y en el norte de las Islas Baleares. El viento sí soplará con fuerza en la mitad norte, y también alcanzará rachas fuertes en el área del estrecho. En casi todo el país predominarán los grandes claros.

Cambios en los termómetros

Las temperaturas en este viernes van a ser más elevadas que las de ayer en el interior y en el norte de la península con temperaturas con máximas que van a llegar a los 19º en el centro. Por el contrario, bajan en Andalucía donde se quedarán con unos suaves 22º a 23º de temperatura. El descenso más acusado llegará de cara a este primer fin de semana de la Semana Santa.

Domingo de Ramos invernal

El fin de semana promete dejarnos lluvias, que van a llegar al extremo norte de la península, y además nevadas entre sábado y el domingo. Porque la cota de nieve quedará por debajo de los 1.000 metros de altura. El viento soplará con fuerza en puntos del norte de la península. Dejando un Domingo de Ramos con ambiente invernal. Con un importante desplome de las temperaturas máximas en casi todo el país. Con valores que no pasarán de los siete grados en zonas del norte de Castilla y León valores que quedarán en torno a unos cinco por ejemplo en el interior del País Vasco. Ambiente frío que vendrá acompañado de lluvias en el extremo norte, y puntualmente fuertes en Baleares.

Resto de la Semana Santa

Durante la próxima semana vamos a comenzar con tiempo revuelto en las comunidades del Cantábrico, del lunes al miércoles Santo y una novedad: en las Islas Baleares y es novedad aumenta la posibilidad de lluvias a partir del martes y el miércoles. También es un cambio de última hora, se aleja la posibilidad de precipitaciones en las Islas Canarias, con tiempo estable durante prácticamente toda la Semana Santa. En el resto disfrutaremos de cielos casi despejados salvo por la nubosidad abundante de la mitad norte. En cuanto a las temperaturas serán menos frías, que en las de este próximo Domingo de Ramos.

Días grandes

En los días más grandes se mantiene la tendencia a tiempo estable, soleado. La salvedad, y es un cambio en el pronóstico inicial durante el Jueves Santo, los cielos nublados seguirán en el extremo norte de la península. En el resto predominarán los cielos despejados. Durante Viernes Santo y probablemente hasta el Domingo de Resurrección el sol acompañará en prácticamente todo el país durante. Todo esto con temperaturas que en el tramo final de la Semana Santa serían cálidas. En resumen: esta Semana Santa comienza de invierno, pero va a terminar con ambiente de primavera, si no hay sustos en la previsión meteorológica.

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