César Gonzalo avisa de lo que viene: "Amaneceres de inverno, tardes más cálidas, y un huracán en camino"

Seguimos vigilando a 'Gabrielle', así se llama el huracán que se dirige a nuestro país. Las previsiones insisten en que cuando este muy próximo se habrá transformado en una borrasca, habrá perdido casi toda su fuerza. Lo que no está claro es que si durante el domingo, día de su llegada, llegará a afectarnos o no. Según la NOAA, que es el organismo que vigila los huracanes en el atlántico, en caso de hacerlo lo haría en el oeste el país. Iremos afinando este pronóstico durante los siguientes días.

Lluvias en el norte

Durante este miércoles, la lluvia hará acto de presencia en el Cantábrico, el norte de Baleares y en Cataluña. En el litoral catalán es donde no se descartan chubascos intensos por la tarde. El resto de la Península tendremos la presencia de algunas nubes altas. En Canarias predominarán los intervalos nubosos y las lluvias, débiles, en las islas más montañosas. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque algo más frescas en el sur y en la costa mediterránea. En el resto predominará el tiempo estable, acompañado de fuertes rachas de viento en el norte de Galicia, Girona, la desembocadura del Ebro, Baleares y en el área del Estrecho.

Contraste térmico

Tras un amanecer que ha dejado heladas en las montañas del norte y frías temperaturas en capitales de provincia del interior. Notaremos un claro contraste con las temperaturas máximas. En el norte, los termómetros oscilaran entre los 17º y 18ºen Bilbao, Oviedo y Santander, Pamplona y capitales de la meseta norte. Las temperaturas máximas serán más agradables en el centro y valle del Ebro, con 21º en Madrid y Zaragoza. Las más altas del país se alcanzarán en el valle del Guadalquivir con hasta 31 ºC en Sevilla.

Tardes más cálidas

La tendencia en cuanto a las temperaturas durante los próximos días es que a primera hora de la mañana sean frías. Será durante las próximas tardes cuando notemos como los valores máximos van ascendiendo con cada jornada. Para dejarnos un fin de semana, cálido pero no caluroso, de veranillo de San Miguel. A pesar de la incertidumbre con la llegada de los restos del huracán Gabrielle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.