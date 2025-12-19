Roberto Brasero alerta: "El domingo costará llegar a los 10º en buena parte de España"

Con fuerza baten las olas este viernes en las cotas de Galicia y el Cantábrico dónde seguimos con avisos de nivel naranja por temporal costero. También tenemos un frente avanzando por el oeste peninsular con lluvias esta tarde en Extremadura y el oeste de Andalucía y AEMET ha puesto avisos de nivel amarillo por lluvias que pueden dejar 15 litros por metro cuadrado acompañadas de tormenta en la provincia de Huelva y la campiña sevillana para esta tarde y en la provincia de Málaga hasta las 3 de la madrugada. Los avisos meteorológicos afectan a varias zonas del sur y oeste por lluvias intensas.

Sábado variable

El sábado ese frente seguirá avanzando por el interior peninsular hacia el Mediterráneo y lo más probable es que las lluvias vayan remitiendo a lo largo del día en la mayoría de las regiones, salvo en el este de Cataluña y Baleares donde se espera que puedan ser persistentes y abundantes, y en Galicia donde se irán reactivando por la tarde con la llegada de otro frente. La cota de nieve irá bajando y se esperan acumulaciones significativas en montañas del norte.

Domingo muy frío y con nevadas

El domingo comienza el invierno a las 16 horas y 4 minutos, horario peninsular. Y justamente el domingo tendremos una jornada plenamente invernal debido a la llegada de una masa de aire polar que entrará por el noroeste y se irá extendiendo por toda la península. Las temperaturas bajarán en toda España salvo Canarias y el litoral mediterráneo donde no cambian, y se notará más frío al final del día que al principio. Con este frío y como siguen las precipitaciones, el domingo será más fácil ver nevar en muchas zonas. Nevadas en buena parte de la mitad norte y zonas altas del este y sureste con cota de nieve que irá bajando a lo largo del día. En el noroeste bajará de los 1000/1200 metros hasta 700/800m; en el sureste bajando a los 1300 y en el resto de España bajando al entorno de los 900 a 1000m. Conviene revisar los avisos de AEMET por nevadas que ya se reparten por la mayoría de sierras y montañas peninsulares. Además el domingo seguiremos con rachas de viento fuertes en la costa gallega y cantábrica y en litorales de Alborán.

Helados en el día de la Lotería

Ese frío viene para quedarse y el lunes, día de la lotería de Navidad, amaneceremos con heladas en muchas zonas y con el paso de borrascas y frentes atlánticos que dejarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, aunque menos abundantes que en días previos. Los mayores acumulados se prevén en Galicia, sierras del sur peninsular y especialmente en Baleares y el nordeste. Y de nuevo con nevadas en los principales entornos de montaña del país, sin descartarlos en zonas aledañas, especialmente de la meseta Norte, este de la Sur y del nordeste peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.