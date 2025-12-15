Mercedes Martín avanza una semana de lluvias en España y avisa: "Se esperan nevadas copiosas en el Sistema Central"

Este lunes, durante la tarde, los chubascos están siendo localmente fuertes en el área mediterránea, especialmente en Cataluña, y en zonas de Galicia, donde las lluvias continúan con carácter persistente.

La inestabilidad se extenderá mañana martes a la mayor parte de la Península, también a Baleares, con precipitaciones más intensas en Galicia y en el norte del área mediterránea. Además, se esperan nevadas copiosas en el Sistema Central. A lo largo del miércoles y el jueves, los chubascos seguirán afectando al área mediterránea, mientras que el viernes las precipitaciones se desplazarán también hacia el noroeste peninsular.

De cara al fin de semana, y aún con cierta incertidumbre, podrían mantenerse las precipitaciones en zonas del norte y oeste peninsular, así como en Baleares y Cataluña. Las temperaturas, en general, se mantendrán en valores propios de la época del año o ligeramente más altos en el caso de las mínimas nocturnas.

Lunes

Este lunes, la borrasca Emilia sigue dando sus últimos coletazos y, desde el noroeste, un frente avanza por la Península dejando lluvias generalizadas. A esta hora, los acumulados más destacados se concentran en el nordeste peninsular, especialmente en Cataluña, con registros superiores a los 80 l/m² en puntos del interior de Girona, y valores por encima de los 50 l/m² en otras zonas de Girona y Lleida.

También se han registrado cantidades significativas en Galicia, donde las precipitaciones continúan siendo persistentes. En el área mediterránea, los chubascos están siendo localmente intensos. En Castellón y Cataluña se han producido episodios de lluvia persistente, acompañados de tormentas, sin descartar granizo puntual y alguna manga marina.

Los chubascos irán alcanzando Baleares durante la tarde-noche. En cuanto a la nieve, se están produciendo nevadas en el Pirineo a partir de los 1.400 metros, con una cota que tenderá a subir hacia los 1.800 metros.

Las temperaturas se mantienen más bajas en el oeste y sur de la Península.

Martes

El martes continuará la situación lluviosa en la mayor parte del territorio. La menor probabilidad de precipitaciones se dará en zonas de Navarra, norte de Aragón y oeste de Cataluña, aunque no se descarta algún chubasco aislado.

Las precipitaciones serán abundantes, persistentes y localmente fuertes en Galicia, Asturias, el sur de Andalucía, el este de Castilla-La Mancha y áreas del Mediterráneo, especialmente en el sur de Cataluña y la Comunidad Valenciana. También habrá chubascos en Baleares, localmente fuertes.

Este día nevará de forma copiosa en el Sistema Central a partir de los 1.200 metros de altitud, por lo que podrían verse afectadas algunas vías de comunicación por encima de esa cota.

Las temperaturas nocturnas serán algo más altas, mientras que durante la tarde tenderán a bajar. No se esperan heladas en capitales de provincia, aunque sí en áreas de montaña.

