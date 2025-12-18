Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tiempo inestable

César Gonzalo: "Tendremos una Navidad con más frío del habitual y posibilidad de nevadas; vemos dónde"

Las temperaturas se mantienen estables este jueves. Hoy regresa la calma al Mediterráneo y el tiempo se complica en las costas del norte. Con aviso de nivel naranja por oleaje de más de 7m en las costas Gallegas y del Cantábrico. A partir del mediodía se esperan lluvias fuertes en el oeste de Galicia, se irán extendiendo a Asturias y el oeste de León. Será la avanzadilla de las precipitaciones de próximos días.

La previsión del tiempo de César Gonzalo

Podríamos tener unas navidades más frías de lo que estamos acostumbrados | Antena 3

César Gonzalo
Publicado:

En Navidad suele hacer frío, de eso no hay duda. Pero si miramos en los modelos de previsión a largo plazo, vemos que la próxima semana, la de Nochebuena, se presenta con temperaturas más frías de lo que estamos acostumbrados para estas fechas.

¿Blanca Navidad?

Además, se mantiene la previsión de la llegada de más frentes atlánticos, por tanto, tendremos que estar pendientes de la posibilidad de nevadas. A día de hoy, se quedaría en zonas de montaña y localidades que se encuentren por encima de los 1.000m. Podríamos tener unas blancas navidades, en montañas sí. Esperamos otra Filomena estas navidades, si nada cambia, no.

Vuelven los frentes

Tras estos días de inestabilidad en el Mediterráneo, el tiempo de los próximos días vendrá marcado por la llegada de frentes atlánticos. El día ha comenzado con algunas tormentas en el Levante y área del Estrecho, por la tarde ya no se esperan. En cambio, en el noroeste los cielos se irán nublando con la llegada de un nuevo frente. Que, además, va a provocar fuerte viento y especialmente oleaje. Con aviso de nivel naranja por olas que puedan superar los 7 m de altura. Las precipitaciones podrán ser fuertes en el oeste de A Coruña y de Pontevedra. Más débiles se irán extendiendo al resto de Galicia, Asturias y el oeste de León. La nieve podrá aparecer en la cordillera cantábrica a partir de los 1.800m de altura. En cambio, en el interior deben ir levantando las nubes de tipo bajo y las nieblas de la madrugada. En las islas Canarias se esperan lluvias débiles en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. Todo esto con temperaturas que apenas van a bajar, pero sí lo harán durante los siguientes días.

Más precipitaciones

Durante el viernes, las lluvias se extenderán desde el oeste hasta el centro y en general serán débiles. Se prevén lluvias, y a partir de los 1.600m, nieve en las montañas del norte y del centro. Los grandes claros se mantendrán en las costas del Mediterráneo y Cantábrico más oriental. Este panorama de tiempo revuelto y más frío se mantendrá en el fin de semana. Será debido al paso de una pequeña baja en la península. Con precipitaciones generalizadas, aunque no muy abundantes, y además posibles nevadas a cotas más bajas que rondarán los 1.200m y 1.400m. Con esta tendencia en el tiempo, comenzará la primera semana de la navidad.

