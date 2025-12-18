Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"

Tenemos de nuevo un temporal costero en Galicia y el Cantábrico y mañana tendremos más lluvias. Pero a partir del domingo, sobre todo lo que tendremos será más frío: llega aire polar para estrenar el invierno como se merece.

Roberto Brasero
Publicado:

Tenemos de nuevo un temporal costero en Galicia y el Cantábrico y mañana tendremos más lluvias. Pero a partir del domingo, sobre todo lo que tendremos será más frío: llega aire polar para estrenar el invierno como se merece.

De momento este viernes tendremos otro frente avanzando por la península, el que ya está entrando con lluvias por Galicia y que mañana dejará precipitaciones persistentes en el cantábrico central -el viento rolará de suroeste a noroeste- en el oeste del sistema central con lluvias por Extremadura y sur de Castilla y León y, al final del día, con posibles tormentas fuertes en Huelva y otros puntos de Andalucía occidental.

La lluvia avanzará por la franja central de la península de manera más débil y en el Mediterráneo se irá nublando de nuevo a lo largo de la jornada. En Canarias lluvias débiles en el norte de las islas. Atentos al viento y el oleaje que seguirá azotando las costas de Galicia y del Cantábrico, con avisos de nivel naranja por temporal costero durante todo el día de hoy y de mañana. Y para mañana AEMET pone también avisos de nivel amarillo por nevadas en la cordillera cantábrica de León y de Palencia.

Gélido inicio del invierno

Las temperaturas bajan este viernes al paso del frente; el sábado bajarán las mínimas de primera hora y en Andalucía también las máximas pero en el resto serán similares. Pero atención al domingo: “Se prevé la entrada en la Península y Baleares de un sistema de bajas presiones desde el norte que introducirá una masa de aire polar y dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas si bien menos probables en la fachada central mediterránea” se puede leer ya en la web de la Agencia Estatal de Meteorología.

Y es que es muy probable que tengamos un desplome de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire polar que también hará bajar la cota de nieve: podrá nevar en el noroeste a solo 600 m, a 900 m en el resto de la mitad norte y zona centro y por encima de 1100 en el sur. El domingo se estrena el invierno con el solsticio que será a las 16:03h hora peninsular y comenzará por lo tanto con temperaturas más bajas las que tenemos ahora, con un ambiente gélido que se prolongará al menos durante la primera semana de Navidades.

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"

