La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"

Tenemos de nuevo un temporal costero en Galicia y el Cantábrico y mañana tendremos más lluvias. Pero a partir del domingo, sobre todo lo que tendremos será más frío: llega aire polar para estrenar el invierno como se merece.

De momento este viernes tendremos otro frente avanzando por la península, el que ya está entrando con lluvias por Galicia y que mañana dejará precipitaciones persistentes en el cantábrico central -el viento rolará de suroeste a noroeste- en el oeste del sistema central con lluvias por Extremadura y sur de Castilla y León y, al final del día, con posibles tormentas fuertes en Huelva y otros puntos de Andalucía occidental.

La lluvia avanzará por la franja central de la península de manera más débil y en el Mediterráneo se irá nublando de nuevo a lo largo de la jornada. En Canarias lluvias débiles en el norte de las islas. Atentos al viento y el oleaje que seguirá azotando las costas de Galicia y del Cantábrico, con avisos de nivel naranja por temporal costero durante todo el día de hoy y de mañana. Y para mañana AEMET pone también avisos de nivel amarillo por nevadas en la cordillera cantábrica de León y de Palencia.

Gélido inicio del invierno

Las temperaturas bajan este viernes al paso del frente; el sábado bajarán las mínimas de primera hora y en Andalucía también las máximas pero en el resto serán similares. Pero atención al domingo: “Se prevé la entrada en la Península y Baleares de un sistema de bajas presiones desde el norte que introducirá una masa de aire polar y dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas si bien menos probables en la fachada central mediterránea” se puede leer ya en la web de la Agencia Estatal de Meteorología.

Y es que es muy probable que tengamos un desplome de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire polar que también hará bajar la cota de nieve: podrá nevar en el noroeste a solo 600 m, a 900 m en el resto de la mitad norte y zona centro y por encima de 1100 en el sur. El domingo se estrena el invierno con el solsticio que será a las 16:03h hora peninsular y comenzará por lo tanto con temperaturas más bajas las que tenemos ahora, con un ambiente gélido que se prolongará al menos durante la primera semana de Navidades.

